Películas imperdibles y accesibles en Mendoza: los estrenos de esta semana en cines alternativos
Mendoza tiene una gran cantidad de cines alternativos y las propuestas se renuevan cada semana. Tomá nota y no te pierdas ningún estreno.
Si te gusta el cine y disfrutas de ver buenas películas, más allá de los cines comerciales, en Mendoza tenés la posibilidad de acceder a propuestas audiovisuales muy interesantes en otros cines. Algunos de ellos son el cine de la Nave Uncuyo y el cine teatro Imperial del departamento de Maipú.
Acá abajo, tendrás disponibles dos recomendaciones de MDZ Show para que puedas elegir alguna película accesible y seguramente inolvidable para ver en nuestra provincia:
- Yo, Narciso
Sinopsis: Adrián Suar y Natalia Oreiro protagonizan esta comedia romántica donde Rocío Flores, profesora universitaria de sociología, escribe un libro sobre el narcisismo moderno. Para entender mejor a su “sujeto”, decide estudiarlo desde adentro y elige como caso a Máximo Rey, un carismático cirujano plástico. ¿Podrá Rocío completar su investigación sin convertirse en víctima de su propio plan?
Funciones: viernes y sábado a las 15:30 horas, domingo 19:00 horas.
Cine: Teatro Imperial (intersección de Pablo Pescara y Perón de Maipú)
Entradas: $5.000
- Los caminantes de la calle
Sinopsis: Una fiscal sigue por escuchas telefónicas los movimientos de la mafia china en la provincia, en medio de una violencia que nadie denuncia. El tercer largometraje de Juan Martín Hsu, basado en una investigación real y rodado en la provincia.
Funciones: viernes a las 21:45 horas
Cine: Sala Azul de la Nave Uncuyo (Maza 250, Mendoza)
Entradas: $3.000