Películas imperdibles y accesibles en Mendoza: los estrenos de esta semana en cines alternativos

Mendoza tiene una gran cantidad de cines alternativos y las propuestas se renuevan cada semana. Tomá nota y no te pierdas ningún estreno.

Las películas más accesibles para ver en Mendoza. / Archivo MDZ

Si te gusta el cine y disfrutas de ver buenas películas, más allá de los cines comerciales, en Mendoza tenés la posibilidad de acceder a propuestas audiovisuales muy interesantes en otros cines. Algunos de ellos son el cine de la Nave Uncuyo y el cine teatro Imperial del departamento de Maipú.

Acá abajo, tendrás disponibles dos recomendaciones de MDZ Show para que puedas elegir alguna película accesible y seguramente inolvidable para ver en nuestra provincia:

Yo, Narciso Sinopsis: Adrián Suar y Natalia Oreiro protagonizan esta comedia romántica donde Rocío Flores, profesora universitaria de sociología, escribe un libro sobre el narcisismo moderno. Para entender mejor a su “sujeto”, decide estudiarlo desde adentro y elige como caso a Máximo Rey, un carismático cirujano plástico. ¿Podrá Rocío completar su investigación sin convertirse en víctima de su propio plan?

Funciones: viernes y sábado a las 15:30 horas, domingo 19:00 horas.