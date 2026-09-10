¡Fiesta del Cine! Cómo conseguir tickets a $5.000 para ver estrenos y películas clásicas en la pantalla grande

En las grandes salas de cine no importa el cambio de clima y las novedades siguen presentes. Tomá nota de las dos películas que estrenan hoy y te recomendamos desde MDZ.

Todo lo que tenés que saber sobre la nueva Fiesta del Cine. / Archivo MDZ

Los amantes de las salas a oscuras y el pochoclo tienen un motivo para celebrar. Entre el jueves 10 y el miércoles 16 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición de la Fiesta del Cine en todo el país.

Esta iniciativa busca incentivar la llegada de espectadores de todas las edades mediante tickets a valores sensiblemente menores a los habituales.

Los tickets para salas tradicionales parten desde los $5.000 durante los siete días del evento. Cinepolis Durante esa semana, el público podrá acceder a beneficios para funciones en formato 2D y 3D en las principales cadenas nacionales e independientes del circuito. Además, las promociones incluirán descuentos especiales en los tradicionales combos de pochoclos y gaseosas.

Los principales complejos renovaron su cartelera con estrenos para toda la familia. Archivo MDZ Los valores fijados para esta edición comienzan en los $5.000 para funciones en formatos 2D, 3D, XD y salas Comfort. En tanto, las proyecciones en espacios especiales como 4D, D-Box y Premier tendrán un costo de $10.000. La preventa de tickets ya se encuentra disponible en las plataformas de cada complejo.

Qué ver en el cine La programación combina novedades de la semana con producciones muy esperadas. Entre los estrenos destacados figuran El heladero, Código venganza, Tadeo el explorador y la lámpara maravillosa, Hechizo de amor y Oasis. Además, la cartelera mantiene tanques de taquilla como Spider-Man, Toy Story 5, La Odisea y Terminator.