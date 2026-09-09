Llega la Fiesta del Cine: cómo y dónde ver películas por $5.000
La Fiesta del Cine vuelve del 10 al 16 de septiembre con entradas a $5.000. Se puede ver estrenos, clásicos y películas nuevas que siguen en cartelera.
La Fiesta del Cine vuelve con una nueva edición que permitirá acceder a funciones a precios promocionales durante una semana. El evento se realizará del jueves 10 al miércoles 16 de septiembre en salas de todo el país, con entradas desde $5.000 y opciones variadas de películas.
Cuánto salen las entradas de la Fiesta del Cine y cómo sacarlas
La preventa de entradas para la nueva edición de la Fiesta del Cine ya está disponible a través de los canales habituales de cada complejo.
Los precios de las entradas son los siguientes:
- Salas tradicionales y de confort: $5.000 para funciones 2D, 3D, XD y salas Comfort.
- Formatos especiales: $10.000 para proyecciones en salas 4D, D-Box y salas Premier.
- Confitería: cada complejo ofrece sus propias promociones y descuentos en combos de pochoclos y bebidas durante los días del evento.
Qué películas se pueden ver durante la Fiesta del Cine
Además del precio promocional de las entradas, la clave del evento es la programación, que combina estrenos, películas que siguen en cartelera y otras clásicas que vuelven a la pantalla grande.
Entre los estrenos del jueves 10 de septiembre se encuentran:
- El heladero
- Código venganza
- Tadeo el explorador y la lámpara maravillosa
- Hechizo de amor
- Oasis
A su vez, durante los días de la promoción continúan en cartelera películas como Spider-Man, Toy Story 5, La Odisea y Terminator.
Los clásicos que vuelven al cine
Los reestrenos tienen un lugar importante en esta edición de la Fiesta del Cine. Entre las películas que regresan a las salas aparecen la trilogía de Volver al Futuro, Rápidos y Furiosos 1 y Shrek 1.
También forman parte de la selección:
- Hoppers
- El diablo viste a la moda 2
- Mario Galaxy
- Michael
- Scary Movie 6
- Minions y monstruos
- Moana live action
- Backrooms
- The Boxtrolls
- ParaNorman
- Coraline
Qué cines participan de la Fiesta del Cine
La iniciativa cuenta con la participación de grandes cadenas, empresas nacionales y salas independientes de distintas provincias. Entre los complejos adheridos aparecen Cinemark Hoyts, Showcase, Cinépolis, Cinemacenter, Multiplex, Atlas Cines, Cinema La Plata, Sunstar Cinemas, Nuevo Cine Rex, Cine Star, Cinema Adrogué, Cines de la Costa, E-Max Cines, Flix Cinema, Cine Renzi, Cinema Concept, Cinema Devoto, CineParis, SudCinemas, Tu Cine, Play Cinema, Cine Barrio 3D, Las Tipas, Nuevo Monumental y Paseo Aldrey Cines.
El listado completo de salas adheridas puede consultarse en la web oficial de la Fiesta del Cine. Como la programación y las promociones pueden variar según cada complejo, también es recomendable revisar la cartelera antes de comprar las entradas.