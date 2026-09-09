Llega la Fiesta del Cine: cómo y dónde ver películas por $5.000

La Fiesta del Cine vuelve del 10 al 16 de septiembre con entradas a $5.000. Se puede ver estrenos, clásicos y películas nuevas que siguen en cartelera.

La Fiesta del Cine está disponible en cadenas de todo el país.

La Fiesta del Cine vuelve con una nueva edición que permitirá acceder a funciones a precios promocionales durante una semana. El evento se realizará del jueves 10 al miércoles 16 de septiembre en salas de todo el país, con entradas desde $5.000 y opciones variadas de películas.

En la Fiesta del Cine se pueden ver películas nuevas, otras que siguen en cartelera y reestrenos. Envato Cuánto salen las entradas de la Fiesta del Cine y cómo sacarlas La preventa de entradas para la nueva edición de la Fiesta del Cine ya está disponible a través de los canales habituales de cada complejo.

Los precios de las entradas son los siguientes:

Salas tradicionales y de confort: $5.000 para funciones 2D, 3D, XD y salas Comfort.

Formatos especiales: $10.000 para proyecciones en salas 4D, D-Box y salas Premier.

Confitería: cada complejo ofrece sus propias promociones y descuentos en combos de pochoclos y bebidas durante los días del evento. Qué películas se pueden ver durante la Fiesta del Cine Además del precio promocional de las entradas, la clave del evento es la programación, que combina estrenos, películas que siguen en cartelera y otras clásicas que vuelven a la pantalla grande.

Entre los estrenos del jueves 10 de septiembre se encuentran: