Cine y memoria: las mejores películas sobre el 11 de septiembre disponibles en streaming

El dolor, el heroísmo y la búsqueda de justicia quedaron plasmados en títulos fundamentales que hoy se encuentran en plataformas. Estos son los recomendados por MDZ Show.

El homenaje de Hollywood a la tragedia a través de clásicos. / Archivo MDZ

Al cumplirse 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la memoria sobre el ataque que cambió la historia contemporánea se mantiene viva. A lo largo de este tiempo, Hollywood produjo diversos largometrajes que abordaron la tragedia desde el drama, la reconstrucción histórica y el homenaje a las víctimas.

Para ver y recordar desde casa Una de las producciones más aclamadas es United 93 (2006). Dirigida por Paul Greengrass, relata prácticamente en tiempo real lo sucedido dentro del cuarto avión secuestrado. La historia muestra la desesperada lucha de los pasajeros por recuperar el control antes de estrellarse en Pensilvania. Se encuentra disponible en Apple TV y Prime Video.

United 93 (2006). Por su parte, Oliver Stone dirigió World Trade Center (2006), protagonizada por Nicolas Cage y Michael Peña. El film se enfoca en la desesperante labor de los rescatistas y en dos oficiales que quedaron atrapados bajo los escombros. Puede verse en Netflix y Prime Video.

World Trade Center (2006) El costado legal y humano tras el atentado es explorado en ¿Cuánto vale la vida? (Worth, 2021). Protagonizada por Michael Keaton y Stanley Tucci, la trama sigue al abogado encargado de administrar el Fondo de Compensación para las Víctimas y el dilema ético de asignar un valor económico a cada pérdida. Está disponible en Netflix.

¿Cuánto vale la vida? (Worth, 2021) Finalmente, Recuérdame (Remember Me, 2010), con Robert Pattinson, utiliza el hecho histórico como un giro inesperado. Lo que comienza como un drama romántico adquiere una dimensión trágica cuando el protagonista visita la oficina de su padre en el World Trade Center esa fatídica mañana. Puede disfrutarse en Netflix y Prime Video.