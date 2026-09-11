Cómo sigue la búsqueda del puma que sorprendió a los vecinos en las calles de Luján de Cuyo
El felino apareció en distintos puntos de Luján de Cuyo y la Policía Rural trabaja para localizarlo y ponerlo a resguardo.
Un puma fue visto durante las últimas horas en distintos sectores de Luján de Cuyo y su presencia generó preocupación entre los vecinos. El animal, un ejemplar juvenil, fue observado primero cerca del Dique Cipolletti y el camping Los Pinos.
Más tarde, durante la noche del miércoles, volvió a aparecer en una zona urbana. Una cámara de seguridad registró el momento en que cruzó calle Chile, a pocos metros de la Rotonda de la Virgen, antes de ingresar a un terreno privado.
Ante los distintos avisos, la Policía Rural comenzó a trabajar para localizar al felino. El objetivo es poder rescatarlo de manera segura y, si las condiciones del animal lo permiten, trasladarlo nuevamente a un ambiente adecuado.
El recorrido del puma por Luján
Las imágenes de las cámaras muestran al animal desplazándose rápidamente por la calle Chile. En uno de los registros también se observa cómo un vehículo que circulaba por el lugar reduce la velocidad al advertir la presencia del puma.
Pocos segundos después, el felino continúa su recorrido y desaparece dentro de una propiedad. Hasta el momento, las autoridades no tienen nuevas noticias sobre su ubicación, aunque mantienen el operativo y permanecen atentos ante posibles avistamientos.
Adrián Gorrindo, jefe del Departamento de Fauna de Mendoza, explicó que desde el miércoles no volvieron a recibir información sobre el ejemplar. Desde el Ministerio de Energía y Ambiente y el Ministerio de Seguridad siguen atentos ante cualquier nuevo aviso que permita intervenir.
Qué hacer si aparece el animal
Gorrindo remarcó que el puma es fauna silvestre protegida y que, aunque se trate de un ejemplar joven, puede reaccionar de manera defensiva si una persona intenta acercarse, molestarlo o atraparlo. Por eso, la recomendación es no intentar intervenir por cuenta propia.
Ante un nuevo avistamiento, se debe mantener distancia y comunicarse con el 911 para que las autoridades puedan activar el procedimiento correspondiente. También aconsejaron evitar que perros u otros animales domésticos se acerquen al puma.
Además, desde Fauna recomendaron mantener bajo resguardo durante algunos días a las mascotas de menor tamaño, como gatos y cachorros. El motivo es que, al tratarse de un animal silvestre, podría identificar a estos animales como una posible presa.
El puma es una especie nativa de Mendoza y tiene presencia en ambientes de precordillera y piedemonte. La cercanía entre estos espacios naturales y las zonas que fueron urbanizándose puede generar, ocasionalmente, que ejemplares silvestres se desplacen hacia sectores donde hay viviendas y circulación de personas.