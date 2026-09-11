Cómo sigue la búsqueda del puma que sorprendió a los vecinos en las calles de Luján de Cuyo

El felino apareció en distintos puntos de Luján de Cuyo y la Policía Rural trabaja para localizarlo y ponerlo a resguardo.

El animal fue visto cerca del Dique Cipolletti y luego quedó registrado cruzando calle Chile, a metros de la Rotonda de la Virgen.

Un puma fue visto durante las últimas horas en distintos sectores de Luján de Cuyo y su presencia generó preocupación entre los vecinos. El animal, un ejemplar juvenil, fue observado primero cerca del Dique Cipolletti y el camping Los Pinos.

Más tarde, durante la noche del miércoles, volvió a aparecer en una zona urbana. Una cámara de seguridad registró el momento en que cruzó calle Chile, a pocos metros de la Rotonda de la Virgen, antes de ingresar a un terreno privado.

Ante los distintos avisos, la Policía Rural comenzó a trabajar para localizar al felino. El objetivo es poder rescatarlo de manera segura y, si las condiciones del animal lo permiten, trasladarlo nuevamente a un ambiente adecuado.

El recorrido del puma por Luján Las imágenes de las cámaras muestran al animal desplazándose rápidamente por la calle Chile. En uno de los registros también se observa cómo un vehículo que circulaba por el lugar reduce la velocidad al advertir la presencia del puma.

Pocos segundos después, el felino continúa su recorrido y desaparece dentro de una propiedad. Hasta el momento, las autoridades no tienen nuevas noticias sobre su ubicación, aunque mantienen el operativo y permanecen atentos ante posibles avistamientos.