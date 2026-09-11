"Estoy embarazada, solo tengo 10 años, ayuda": investigan mensaje escrito en una escuela primaria de San Juan

Un mensaje escrito en la pared de un baño de una escuela de San Juan encendió las alarmas y derivó en una investigación judicial para determinar si detrás de la inscripción existe un posible caso de abuso sexual infantil. La frase apareció en la Escuela Carlos María de Alvear.

La inscripción decía: “Estoy embarazada. Ayuda, solo tengo 10 años. Fue mi tío”. Junto al texto había además un dibujo de una cara triste.

Por la gravedad del contenido, la UFI ANIVI (Unidad Fiscal de Investigación de Abuso y Violencia Intrafamiliar) intervino de oficio, sin necesidad de que previamente se presentara una denuncia formal. El fiscal Duilio Ejarque dispuso medidas para intentar determinar quién escribió el mensaje y, principalmente, localizar y proteger a la posible menor involucrada.

Cuando los investigadores llegaron al establecimiento, el mensaje ya había sido eliminado de la pared. De acuerdo con fuentes judiciales citadas por medios de San Juan, la decisión habría sido tomada desde el Ministerio de Educación provincial.

Sin embargo, la Justicia pudo confirmar que la inscripción había existido a partir de testimonios de personas que la habían visto y de fotografías tomadas antes de que fuera borrada.

La eliminación del mensaje no impidió que se iniciara la investigación, aunque ahora uno de los objetivos centrales es reconstruir cuándo y quién lo escribió.

Analizan las cámaras de la escuela

Para avanzar en la identificación de la posible autora, los investigadores comenzaron a revisar las cámaras de seguridad del establecimiento y de los alrededores.

La intención es establecer quiénes ingresaron y circularon por el sector donde se encontraba el baño, además de determinar en qué momento pudo haber sido realizada la inscripción.

También se tomaron testimonios a integrantes del equipo directivo y a otras personas que aseguraron haber visto el mensaje antes de que fuera eliminado.

Por el momento, la Justicia trabaja para establecer si la inscripción fue efectivamente realizada por una niña de 10 años y si el contenido responde a una situación real.

La principal hipótesis que se analiza es la de un posible abuso sexual infantil intrafamiliar, aunque hasta el momento no existe una confirmación judicial de que el hecho denunciado en la pared haya ocurrido