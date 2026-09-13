Día del Estudiante Solidario: León Gieco, Eruca Sativa y Los Decadentes tocarán en el Teatro Ópera
El próximo 8 de octubre, diferentes generaciones de músicos compartirán escenario para conmemorar dos décadas del Día del Estudiante Solidario.
León Gieco, Los Auténticos Decadentes, Hilda Lizarazu, Bahiano, Iván Noble y Eruca Sativa compartirán una noche de música atravesada por la memoria y la solidaridad. El próximo 8 de octubre, el Día del Estudiante Solidario celebrará sus 20 años con un concierto en el Teatro Ópera de Buenos Aires.
La edición también contará con las presentaciones de Mía Folino, Sandra Vázquez, Luis Gurevich junto a Fernando Kabusacki y David Tagger, Alin Demirdjian, Yoana Gieco & Alejo León y May Santoro, además de otros artistas invitados.
El encuentro tendrá como lema “Ser semilla”, presente en “8 de Octubre”, canción escrita por León Gieco y Luis Alberto Spinetta que adquiere un significado particular al cumplirse dos décadas de la iniciativa.
20 años de música para mantener viva la memoria
Cada 8 de octubre, el encuentro busca recordar una tragedia vial y renovar el trabajo de concientización sobre la responsabilidad de conductores y peatones. La Asociación Civil Conduciendo a Conciencia - Familiares y Amigos de las Víctimas de la Tragedia de Santa Fe sostiene que estos 20 años permitieron instalar la problemática de la siniestralidad vial y plantear la necesidad de medidas por parte de los gobiernos y de una mayor participación ciudadana.
La música volvió a ocupar un lugar central en esta edición, con artistas que acompañan la iniciativa desde sus comienzos y otros que se incorporarán a la conmemoración.
A dónde será destinado lo recaudado
Además de la memoria y la concientización vial, el Día del Estudiante Solidario tiene un objetivo solidario. Todo lo recaudado durante el concierto será destinado a escuelas, comunidades rurales y hospitales acompañados durante el año por Conduciendo a Conciencia.
La organización trabaja con 14 establecimientos y escuelas rurales que reúnen a 1.800 alumnos y sus familias, además de tres hospitales. Las instituciones se encuentran distribuidas en cuatro provincias del norte argentino: Chaco, Salta, Jujuy y Santiago del Estero.
Cuándo es el Día del Estudiante Solidario y cómo conseguir entradas
El concierto por los 20 años del Día del Estudiante Solidario será el jueves 8 de octubre a las 21 horas en el Teatro Ópera, ubicado en Avenida Corrientes 860, Buenos Aires. León Gieco, Los Auténticos Decadentes, Hilda Lizarazu, Bahiano, Iván Noble y Eruca Sativa estarán entre los protagonistas de la jornada.
Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketek y en las boleterías del Teatro Ópera.