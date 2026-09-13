Día del Estudiante Solidario: León Gieco, Eruca Sativa y Los Decadentes tocarán en el Teatro Ópera

El próximo 8 de octubre, diferentes generaciones de músicos compartirán escenario para conmemorar dos décadas del Día del Estudiante Solidario.

León Gieco, Eruca Sativa y Los Decadentes tocarán en el Día del Estudiante Solidario.

León Gieco, Los Auténticos Decadentes, Hilda Lizarazu, Bahiano, Iván Noble y Eruca Sativa compartirán una noche de música atravesada por la memoria y la solidaridad. El próximo 8 de octubre, el Día del Estudiante Solidario celebrará sus 20 años con un concierto en el Teatro Ópera de Buenos Aires.

La edición también contará con las presentaciones de Mía Folino, Sandra Vázquez, Luis Gurevich junto a Fernando Kabusacki y David Tagger, Alin Demirdjian, Yoana Gieco & Alejo León y May Santoro, además de otros artistas invitados.

El encuentro tendrá como lema “Ser semilla”, presente en “8 de Octubre”, canción escrita por León Gieco y Luis Alberto Spinetta que adquiere un significado particular al cumplirse dos décadas de la iniciativa.

20 años de música para mantener viva la memoria Cada 8 de octubre, el encuentro busca recordar una tragedia vial y renovar el trabajo de concientización sobre la responsabilidad de conductores y peatones. La Asociación Civil Conduciendo a Conciencia - Familiares y Amigos de las Víctimas de la Tragedia de Santa Fe sostiene que estos 20 años permitieron instalar la problemática de la siniestralidad vial y plantear la necesidad de medidas por parte de los gobiernos y de una mayor participación ciudadana.

El 8 de octubre se llevará a cabo el Día del Estudiante Solidario en el Teatro Ópera. Gentileza La música volvió a ocupar un lugar central en esta edición, con artistas que acompañan la iniciativa desde sus comienzos y otros que se incorporarán a la conmemoración.