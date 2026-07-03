Una adolescente de 14 años murió y su abuela resultó gravemente herida tras quedar atrapadas en un tiroteo

Un enfrentamiento armado en la localidad bonaerense de Villa Dorrego, partido de La Matanza, terminó en el asesinato de una adolescente, Candela Abigail Urquiza, de 14 años, y dejó a su abuela, Blanca Urquiza (50), en estado grave tras quedar en medio de una balacera entre bandas. Todo quedó en video.

Según las primeras investigaciones policiales, el tiroteo se desencadenó cuando los ocupantes de una camioneta Ford Ecosport blanca comenzaron a disparar contra un hombre que caminaba por la zona. Las víctimas se encontraban afuera de su casa y recibieron el impacto de los proyectiles.

El violento episodio ocurrió frente a la vivienda de las víctimas, ubicada en la intersección de las calles Dupuy y Atalaya.

Un familiar las trasladó de urgencia al Hospital Simplemente Evita , donde los médicos constataron que la menor ingresó sin signos vitales debido a un disparo en la cabeza.

Por su parte, la abuela ingresó con una herida de bala en la espalda y debió ser intervenida quirúrgicamente. Actualmente permanece internada con pronóstico reservado.

Tras el crimen, la policía desplegó un fuerte operativo de seguridad en el barrio que incluyó diversos allanamientos de urgencia. Según trascendió, ya se habrían identificado a cuatro personas presuntamente vinculadas con el ataque, pero resultaron negativos. Se espera que el Juzgado de Garantías emita de forma inminente las órdenes de captura nacional e internacional para dar con los prófugos.

En paralelo, personal de Bomberos tuvo que intervenir para sofocar un incendio en la vivienda de uno de los sospechosos, aunque aún se investiga si el fuego fue intencional o está relacionado con el hecho.

De acuerdo con la investigación liderada por el fiscal Claudio Fornaro (UFI Temática Homicidios), el tiroteo se originó cuando los ocupantes de una camioneta Ford EcoSport blanca atacaron a un peatón, quien respondió al fuego con un arma que llevaba en la cintura.

Vecinos del barrio señalaron que dos horas antes ya se había registrado un tiroteo similar en la zona, adjudicado a una disputa territorial por el control de un punto de venta de estupefacientes.

Al escuchar los primeros impactos, Candela y su abuela intentaron correr para ponerse a salvo, pero fueron alcanzadas por las balas.