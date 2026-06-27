Un adolescente de 15 años intentó escapar de la policía y descartó la réplica de un arma

Efectivos de la Policía aprehendieron a un menor de 15 años, quien durante una corta persecución descartó un bolso con la réplica de un arma.

El menor descartó un bolso con una réplica de un arma antes de ser aprehendido por la policía. Imagen ilustrativa.

Durante la noche del viernes, efectivos de la Policía de Mendoza aprehendieron a un menor de 15 años en las cercanías del polideportivo Eva Perón, en Maipú, luego de que el adolescente descartara un bolso con la réplica de un arma y se escondiera en un comercio.

Según fuentes policiales, los efectivos realizaban tareas de patrullaje cuando divisaron al adolescente en una actitud sospechosa. Tras advertir la presencia de las fuerzas de seguridad, el menor intentó darse a la fuga.

Durante la persecución, el adolescente arrojó un bolso que contenía la réplica de un arma de fuego, de color gris y negro, y otros elementos. Con la ayuda de las cámaras de seguridad y del personal de la Unidad Especial de Patrullaje, los efectivos aprehendieron al sospechoso dentro de un comercio de la zona.