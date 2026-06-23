Cómo funciona el centro de operaciones de seguridad de la Ciudad de Mendoza

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza cuenta con un Centro de Operaciones y Video Vigilancia que, según sus responsables, no tiene equivalente en el resto de la provincia. MDZ recorrió las instalaciones y dialogó con Horacio Migliozzi, secretario de Seguridad Ciudadana; Marcelo Guiñazú, subsecretario de Innovación e Informática; el comisario inspector retirado Alberto Walter Ventura, a cargo de la Jefatura del Centro de Operaciones; y Nazir Zavi, coordinador de Prevención Ciudadana.

El espacio funcionaba originalmente sobre calle Las Heras, donde las cámaras se visualizaban en algunos televisores. El crecimiento del sistema de cámaras obligó a trasladar la sede a un nuevo espacio, donde se redefinió también su función. Dentro de la Municipalidad funcionaba una vieja imprenta que no se utilizaba y ese fue el espacio que se destinó para este nuevo centro de operaciones.

El centro de operaciones funciona en una antigua imprenta municipal reconvertida. Desde allí se monitorean las 740 cámaras distribuidas en toda la Ciudad.

"Esto no es un centro de monitoreo, no es un centro de visualización, sino que es un centro de operaciones y visualización", explicó Guiñazú. Allí no solo se observan las cámaras: también se reciben alertas de Ojos en Alerta y Alarma Comunitaria, se cruza información con el Ministerio Público Fiscal y se monitorea el estado de los semáforos de la ciudad a través de un convenio con la Dirección de Transporte, entre otras funciones más.

Una de las inquietudes que a menudo surgen en las personas que se enteran del trabajo del centro es la de: ¿Qué pasa si un delincuente se cruza de municipio luego de cometer un delito?

Para responder esta inquietud, cabe destacar que una de las particularidades del centro es que Policía y preventores municipales comparten el mismo espacio físico y la misma frecuencia de radio. "En una mitad del salón está preventores y en la otra mitad está Policía . Están juntos. Las cámaras las visualizan en conjunto, las cruzan, las amplían", señaló Zavi. Según explicó, al sistema ingresan cerca de 30 alertas diarias entre Ojos en Alerta (el 85% del total), Alarma Comunitaria, el 911 y, en menor medida, el teléfono fijo.

Preventores (a la izquierda) y policías (a la derecha) comparten el espacio de trabajo y las pantallas en tiempo real.

Como ejemplo de esa coordinación, los voceros relataron un robo a mano armada ocurrido días antes en la calle Alpatacal en la Sexta Sección de Ciudad, donde un grupo de personas asaltó una camioneta. La alerta inicial activó a los preventores y luego a la Policía, que finalmente recuperó el vehículo tras un seguimiento hasta Las Heras.

Seguimiento que fue posible gracias al cruce de cámaras municipales y al trabajo conjunto entre ambas fuerzas que parte desde el centro de operaciones de Ciudad.

Reconocimiento de rostros y lectura de patentes

Las cámaras conectadas por fibra óptica permiten identificar rostros y leer patentes con alta definición. En la demostración, el equipo amplió la imagen de una persona en una plaza y reconoció su cara con nitidez. Alf Ponce Mercado / MDZ

La ciudad cuenta hoy con 740 cámaras, según los datos brindados por Zavi. Guiñazú detalló que en 2020, durante la pandemia, se instalaron 300 cámaras tipo domo aprovechando la baja circulación en la vía pública, y que en el último año se sumaron 100 cámaras más correspondientes al "anillo digital de seguridad", de las cuales 60 son tipo domo y 30 son ANPR (lectoras de patentes).

El salto de calidad llegó, según explicó Guiñazú, a partir de un plan de conectividad que tendió fibra óptica en toda la ciudad, a través de una inversión privada de diez empresas de telecomunicaciones. "Estas cámaras, al tener fibra, podes verle la cara a la persona, podes verle la patente al auto", graficó. En una demostración durante la recorrida, el equipo del centro amplió la imagen de una persona que caminaba por una plaza y logró identificar su rostro con nitidez.

Las cámaras municipales están además integradas con la red del Ministerio de Seguridad provincial, incluida la base de datos de vehículos con pedido de secuestro. Ventura contó que, un día antes de la entrevista, una cámara con reconocimiento facial, al estar vinculada al centro de datos del Ministerio, detectó a una mujer con pedido de captura, que luego fue seguida por las cámaras municipales hasta su aprehensión.

Vandalismo, costos y mapa georreferenciado

Cada cámara tiene una programación de rotación aleatoria que se interrumpe cuando ocurre una novedad. En ese momento, el operador la puntualiza y hace el seguimiento en tiempo real. Alf Ponce Mercado / MDZ

Sobre los actos de vandalismo contra el sistema, Ventura y Guiñazú señalaron que solo recuerdan dos casos, uno en el que un grupo de chicos rompió la carcasa externa de una cámara a pedradas, sin inutilizarla, y otro en el que un delincuente le disparó con un arma de fuego. Guiñazú estimó que cada cámara con función de giro 360° cuesta entre 700 y 800 dólares, sin contar la instalación eléctrica y de conectividad.

El municipio mantiene un mapa georreferenciado con la ubicación de todas las cámaras propias y las del Ministerio de Seguridad, que utiliza como base para licitar anualmente la conectividad de fibra óptica de cada punto.

La jaula de las Taser y el data center

Dentro del centro funciona también un sector identificado como "M8", desde donde se coordina el despliegue de los 41 móviles de preventores, 3 grúas de tránsito, 30 motos y 20 bicicletas que recorren la ciudad, con seguimiento satelital en tiempo real a través de una empresa de monitoreo GPS.

La Taser es el arma no letal incorporada al patrullaje preventivo de la Ciudad. Aunque todavía no hubo despliegues efectivos por parte de los preventores municipales, su sola presencia funciona como disuasivo. Alf Ponce Mercado / MDZ

En el mismo edificio hay un sector específico, una jaula, a cargo del personal responsable de las pistolas Taser, y un cuarto refrigerado que aloja el data center con toda la información registrada por el sistema. Por ley, esa información se conserva durante 30 días, con algunas excepciones que se extienden a 60. Existe una oficina dedicada a revisar y resguardar ese material cuando es requerido, aunque los entrevistados señalaron que, al actuarse sobre cada caso en el momento, rara vez es necesario recurrir a archivos de largo plazo.

¿Cómo se mide la efectividad del centro de operaciones?

Los números del sistema hablan, pero la mayor parte de su impacto es invisible: cada delito que no se comete no deja rastro en ninguna estadística. Alf Ponce Mercado / MDZ

Desde que el sistema comenzó a funcionar en 2020, el centro acumula cerca de 30.000 alertas registradas. De ese total, más de la mitad corresponden a situaciones catalogadas como "actitudes sospechosas": casos en los que un vecino advierte algo fuera de lo normal antes de que se cometa un delito. Son 30 alertas diarias en promedio entre todos los canales disponibles, y el 85% de ellas llegan a través de Ojos en Alerta.

Sin embargo, medir el impacto real de esa prevención es, paradójicamente, uno de los mayores desafíos del sistema. "Nadie va a decir 'che, hoy tenemos registradas 15.000 actitudes sospechosas que ninguna se convirtió en delito'. No se puede medir porque no se cometió un delito", reconoció Savi. La efectividad de la disuasión, por definición, no deja registro: lo que no ocurre no aparece en ninguna estadística.

Lo que sí es medible son algunos indicadores concretos. Ventura aportó que el último homicidio en ocasión de robo registrado en la Ciudad de Mendoza ocurrió antes de la pandemia. Y en términos comparativos, mientras que en departamentos del Gran Mendoza pueden contabilizarse entre 6 y 13 robos agravados por día, en la Ciudad la frecuencia baja a uno o dos por semana. "La gente no tiene acceso a esa información, no sabe la estadística, pero percibe inseguridad y se siente mal", agregó.

Esa brecha entre los datos objetivos y la percepción ciudadana es, para los responsables del centro, otro frente de trabajo. Por eso el foco no está puesto únicamente en reducir los delitos consumados, sino también en bajar la sensación de inseguridad: que el vecino vea más seguido un móvil en su cuadra, que cuando llame lleguen en cuatro minutos, que alguien vaya a verificar si el hombre parado en la puerta del edificio tiene un pedido de captura o simplemente está esperando a alguien. "Lo objetivo es un tema estadístico, pero lo otro es igual de importante", cerró Ventura.

Un sistema único

Así opera el centro de seguridad municipal que, según sus responsables, solo tiene comparación con Córdoba y Rosario a nivel nacional. Alf Ponce Mercado / MDZ

Los entrevistados aseguraron que la clave para que el centro funcione como lo hace está en que el municipio destina el 16% de su presupuesto a seguridad. Además, sostuvieron que no existe en la provincia otro centro de operaciones con un nivel de integración similar con el Ministerio de Seguridad, y que a nivel nacional solo encuentra comparación con experiencias de Córdoba y Rosario.