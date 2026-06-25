Capturaron al líder del clan Muñoz: lo buscaban por matar al policía Rodolfo Manfredi

Eduardo Muñoz, señalado como jefe de una banda narco de Rosario, fue detenido tras meses prófugo por el asesinato del policía Rodolfo Manfredi.

Eduardo Rodolfo Muñoz, señalado por la Justicia como el presunto líder del clan criminal que opera en Villa Banana, al oeste de la ciudad de Rosario, fue detenido este jueves durante un operativo realizado en el barrio La Tablada. La captura se produjo en el marco de la investigación por el asesinato del policía Rodolfo Manfredi.

Sobre Muñoz pesaba un pedido de captura y una recompensa de 20 millones de pesos ofrecida por el Ministerio de Seguridad Nacional para quienes aportaran información que permitiera localizarlo.

Los investigadores lo identifican como el principal referente del denominado clan Muñoz, una organización con fuerte presencia en el barrio Villa Banana y vinculada a distintas actividades delictivas en la región.

De acuerdo con la causa judicial, el detenido estaría relacionado con el ataque armado en el que perdió la vida el efectivo federal Rodolfo Manfredi, motivo por el cual era considerado uno de los prófugos más buscados de la provincia de Santa Fe.

La captura de Eduardo Muñoz El procedimiento fue realizado durante la mañana de este jueves y formó parte de una serie de allanamientos ordenados por la Justicia para avanzar sobre la estructura de la organización criminal.