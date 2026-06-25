Polvo rosa, armas y municiones: qué encontraron en el allanamiento a Jesica Cirio

La causa contra Martín Insaurralde sumó un desprendimiento por drogas y armas halladas en la casa de Jesica Cirio.

La investigación judicial vinculada a Martín Insaurralde sumó una nueva derivación tras el allanamiento realizado el domingo pasado en el departamento de Palermo donde vive Jesica Cirio con su nueva pareja, Nicolás Trombino. Allí, efectivos de Gendarmería Nacional encontraron drogas, armas, municiones y dinero en efectivo.

El hallazgo se produjo en un inmueble ubicado en Ortega y Gasset 1661, en el piso 18, a una cuadra de avenida del Libertador. El procedimiento formaba parte de la causa en la que se investiga al exmarido de Cirio, Martín Insaurralde, por lavado de dinero y presunto enriquecimiento ilícito.

Qué era el polvo rosa encontrado en el departamento de Jesica Cirio Durante el allanamiento, los efectivos encontraron dos bolsas con sustancias. Una de ellas contenía un polvo de color rosa, con un peso de 0,83 gramos. La otra tenía una sustancia granulada y amarronada, de 1,57 gramos.

De acuerdo con los datos del expediente, Gendarmería realizó en el lugar un test de orientación que dio positivo para cocaína. En el caso de la sustancia rosa, se indicó que podría tratarse de tusi o cocaína rosa.

Las armas y municiones secuestradas Además de las sustancias, los investigadores hallaron armamento y municiones en el departamento. Entre los elementos secuestrados figuran una escopeta de repetición marca Akkar, modelo Stopping Power, calibre 12 mm, con número de serie 173/174, y una pistola Glock, modelo 19, calibre 9 mm, con número de serie PHE455. Donde también se encontraron cajas de municiones correspondientes a estas armas.