Qué es el "Fernnabis", la bebida que una fábrica clandestina distribuía a todo el país

Un allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización dedicada a la elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas con cannabis que eran promocionadas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Como resultado del procedimiento, dos personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia Federal.

La investigación permitió descubrir una vivienda de la Ciudad de Buenos Aires que funcionaba como centro de producción y distribución de una bebida denominada “Fernnabis”, un fernet elaborado con extractos de cannabis al que sus responsables atribuían efectos psicoactivos y ofrecían envíos a distintos puntos del país.

El caso se inició tras el hallazgo de una botella identificada como “FERNNABIS – Un Fernet con Extractos de Cannabis” en las inmediaciones de locales bailables de Ramos Mejía. A partir de ese descubrimiento, los investigadores llevaron adelante tareas de inteligencia, monitoreo de redes sociales, análisis de fuentes abiertas y una compra controlada autorizada por la Justicia.

La pesquisa avanzó bajo la coordinación de la Fiscalía Federal N°1 de Morón, encabezada por el fiscal Sebastián Basso, y por orden del juez federal Jorge Ernesto Rodríguez. Una pericia química practicada sobre una muestra adquirida durante el procedimiento confirmó la presencia de tetrahidrocannabinol (THC), el principal componente psicoactivo de la marihuana, fortaleciendo la causa judicial.

Los productos eran promocionados a través de plataformas digitales, donde los vendedores destacaban sus supuestos efectos y ofrecían servicios de entrega a diversas provincias argentinas. Además de “Fernnabis”, los investigadores detectaron otra marca denominada “Sannabis”, cuyas etiquetas también fueron encontradas durante el allanamiento.

El allanamiento

Durante el procedimiento, los agentes de la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes secuestraron una importante cantidad de insumos y productos terminados. Entre ellos había 12 bidones de 20 litros, alrededor de 66 litros de una preparación a base de alcohol y cannabis, 30 botellones de fernet de 1,9 litros, 10 botellas de bebidas alcohólicas elaboradas con componentes cannábicos, además de licores, frascos con difusores y decenas de envases vacíos listos para su comercialización.

Los efectivos también encontraron un sistema de cultivo indoor, dos plantas de cannabis, más de un kilogramo de hojas de marihuana, casi 200 gramos de cogollos y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y embalaje de las bebidas, como balanzas de precisión, embudos, jarras y materiales de etiquetado.

Además, fueron secuestradas dos computadoras portátiles y dos teléfonos celulares que ahora serán analizados para determinar el alcance de la operatoria y reconstruir la red de distribución.

Las dos personas detenidas quedaron imputadas por presuntas infracciones a la Ley 23.737, que regula la tenencia y el tráfico de estupefacientes en Argentina.