Registro Provincial de Cannabis: ya opera la primera empresa habilitada en Mendoza

En Mendoza ya opera la primera empresa incorporada al Régimen Productivo de la Ley Provincial de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial . La compañía en cuestión abrió definitivamente sus puertas luego de haber completado su inscripción en el Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo Industrial (RPCCI).

Se trata de Wichan S.A.S., emprendimiento radicado en Los Corralitos, en el departamento de Guaymallén. Cabe destacar que la firma ya operaba también en la Patagonia, Buenos Aires y Uruguay y está abocada al desarrollo genético de la planta de cannabis para crear productos con fines terapéuticos, como aceites, cremas y vaporizadores. La trazabilidad, la calidad de las semillas y las condiciones climáticas de Mendoza permiten proyectar producción a gran escala.

La empresa se encuentra en Los Corralitos, en el departamento de Guaymallén.

En el último año la empresa tuvo una marcada evolución: en julio de 2025 la empresa tenía siete genéticas registradas producidas en Mendoza ; en la actualidad cuenta con 14 semillas con distintas genéticas. En ese sentido, cabe resaltar que la compañía genera estas semillas con el control del Instituto Nacional de Semillas (Inase). Según detalló Facundo Ledesma, uno de los directivos de la empresa, Wichan es "el único productor de semillas que hay en Cuyo".

El comienzo en las operaciones de Wichan S.A.S. se enmarca en lo establecido en la Ley Provincial 9617, vigente desde 2025, mediante la cual se creó el Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo Industrial (RPCCI).

primera empresa de Cannabis en Mendoza Wichan S.A.S. es el único productor de semillas que hay en Cuyo. Gobierno de Mendoza

"Ya están disponibles los registros y la normativa que regula el uso humano y veterinario, con sistemas de inscripción digital que permiten garantizar trazabilidad, control y transparencia", detalló Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza.

Por su parte, el intendente de Guaymallén Marcos Calvente aseguró que esta actividad generará un gran impacto en el departamento, ya que "porque tenemos una gran porción del cinturón verde del Gran Mendoza". En esa línea explicó que "la producción de cannabis medicinal es una actividad que depende mucho de la mano de obra y que se da en una zona en la que los planes de ordenamiento territorial tienen el desafío de generar actividad económica, así que es una excelente noticia".

En 2025 entró en vigor la ley que regula la industria del cannabis medicinal en Mendoza

Lay ley provincial 9617 fue reglamentada por el Ejecutivo provincial en septiembre de 2025 a través del decreto Nº1928. Con dicha norma, se reguló el cultivo, producción, industrialización, comercialización, investigación científica del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, promoviendo el desarrollo económico, la salud pública y el acceso terapéutico de pacientes y usuarios en Mendoza.

La reglamentación organiza el funcionamiento del Registro Provincial del Cannabis y Cáñamo Industrial, que centraliza los permisos para cultivo, producción, procesamiento, investigación y usos industriales.

Dicho registro es el responsable de establecer y coordinar protocolos de buenas prácticas agrícolas y de manufactura, así como mecanismos de trazabilidad y control de calidad en todas las etapas del proceso productivo.

Además, se crearon programas de abastecimiento local, instancias de capacitación y un Banco de Germoplasma para resguardar el material genético y fortalecer la investigación y la innovación tecnológica.

Cannabis medicinal para las mascotas

En lo que respecta al avance de la industria en la provincia, cabe resaltar que el miércoles también se reglamentó el uso de cannabis medicinal en mascotas. Para ello se creó el Registro y Programa de Acceso a Cannabis Medicinal para Pacientes Veterinarios (Reprovet), lo que convirtió a Mendoza en la primera jurisdicción del país en implementar un marco regulatorio específico para el ámbito veterinario.

La normativa, impulsada por el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, se sustenta en distintos fallos judiciales que reconocen a los animales como seres sintientes y sujetos de derecho. En ese marco, promueve políticas públicas orientadas a garantizar tratamientos seguros, responsables y adecuados para el bienestar de las mascotas.

De acuerdo a la norma, el uso de cannabis medicinal estará destinado a todas aquellas especies animales que presenten patologías susceptibles de tratamientos.

La inscripción de los animales deberá realizarse exclusivamente a través de un veterinario habilitado, quien tendrá que presentar la historia clínica completa, diagnóstico, dosis indicadas, justificación terapéutica y un consentimiento informado firmado por el tutor responsable. Para ello se creó el Registro de Médicos Veterinarios Prescriptores (Remvep).