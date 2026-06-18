Recuperaron $50 millones en herramientas robadas mediante diez allanamientos en Guaymallén

Las medidas por las herramientas robadas se realizaron en Buena Nueva y dejaron siete sospechosos detenidos. Secuestraron un arma de fuego.

Los allanamientos para recuperar las herramientas robadas se desarrollaron en el asentamiento Buena Nueva de Guaymallén.

Una importante cantidad de herramientas robadas valuadas en aproximadamente 50 millones de pesos fue recuperada este jueves durante una serie de allanamientos realizados en Guaymallén. Los operativos también permitieron el secuestro de un arma de fuego y dejaron a siete sospechosos a disposición de la Justicia.

Las medidas fueron el resultado de una investigación desarrollada durante varias semanas por efectivos de la Unidad Investigativa Departamental Guaymallén (UID), dependiente de la Dirección General de Investigaciones, con el objetivo de esclarecer distintos hechos delictivos ocurridos en el departamento.

Los procedimientos se llevaron a cabo durante la mañana en el asentamiento Buena Nueva, donde los investigadores ejecutaron diez allanamientos simultáneos bajo directivas de la Oficina Fiscal Guaymallén N°1 y del fiscal Correccional Tomás Guevara.

Herramientas nuevas y un arma secuestrada Como resultado de las medidas judiciales, los pesquisas recuperaron una importante cantidad de herramientas nuevas que habían sido sustraídas en diferentes hechos investigados. Según la información oficial, el valor total de los elementos secuestrados ronda los 50 millones de pesos. Además, durante los procedimientos también fue secuestrada un arma de fuego, la cual quedó incorporada a la causa.

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores fue que en una de las viviendas allanadas había un cartel que identificaba al lugar como un comedor comunitario. Sin embargo, durante la inspección se constató que allí no se desarrollaban actividades de ese tipo y que el inmueble tenía conexión con otra propiedad donde se encontraba parte de los elementos recuperados.