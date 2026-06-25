Secuestraron celulares de dudoso origen en un local de compraventa en el centro mendocino

El comercio no estaba inscripto en el registro obligatorio para la compra y venta de celulares usados y no pudo acreditar la procedencia de los dispositivos.

Los celulares de alta y media gama secuestrados durante el procedimiento en la Ciudad de Mendoza.

Un total de 23 celulares fueron secuestrados durante una inspección realizada en un comercio de la Ciudad de Mendoza, donde policías de Investigaciones detectaron irregularidades en la comercialización de bienes usados. El local no estaba debidamente registrado y los responsables no pudieron acreditar el origen de los teléfonos.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División de Investigaciones Integradas y Leyes Especiales (DIILE) en un negocio ubicado sobre calle Catamarca, en el marco de los controles previstos por la Ley Provincial N° 9556, que regula la compra y venta de bienes muebles usados.

Durante la inspección, los investigadores constataron que el comercio desarrollaba la actividad sin estar registrado en el Registro Provincial de Bienes Muebles Usados, requisito exigido por la normativa vigente.

Las dudas sobre el origen de los celulares En el procedimiento, los efectivos verificaron la existencia de 23 celulares que carecían de documentación que acreditara su procedencia.

De ese total, doce iPhone se encontraban exhibidos para la venta al público, mientras que los 11 restantes, de las marcas Motorola, Samsung e iPhone, estaban destinados a tareas de reparación.