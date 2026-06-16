Impulsan una ley para restringir celulares en escuelas: teléfonos apagados y permisos especiales

La diputada provincial Griselda Petri presentó un proyecto de ley para regular el uso de celulares en las escuelas de Mendoza. La legisladora radical impulsa una iniciativa que busca restringir la utilización de dispositivos digitales en los niveles inicial y primario y que estén apagados y fuera de alcance en el nivel secundario y para los docentes durante el horario de clases.

La autora del proyecto es la hermana del diputado nacional Luis Petri y los coautores son un grupo de legisladores que pertenecen al sector interno del oficialismo que responde al dirigente de La Libertad Avanza. los diputados Gustavo Cairo, Ismael Jadur, Jorge Zingaretti, Carlos Ponce y Raúl Villach respaldaron esta propuesta.

En los fundamentos del proyecto se aclaró que la nueva ley propuesta apuesta a promover el uso seguro y responsable de los dispositivos a través del acompañamiento y cuidado de los niños/as y adolescentes por parte de los adultos responsables, incluyéndose en este compromiso a todos los miembros de la comunidad educativa.

La norma restringe el uso de celulares para los estudiantes de los niveles inicial y primario y establece que en los establecimientos secundarios los dispositivos deberán estar apagados y fuera de alcance durante el horario de cursado.

La medida también alcanza a los docentes de todas las instituciones, quienes deberán tener los teléfonos celulares apagados durante el dictado de clases en todos los niveles y modalidades.

“Este proyecto va en línea con la tendencia mundial. Actualmente, más de 20 países ya regulan el uso de este dispositivo mediante normativas que van desde las restricciones de momentos de uso y sitios de navegación, hasta la prohibición abierta en el uso de teléfonos celulares en escuelas primarias y secundarias; y en otros países continúa en debate”, expresó Petri en los fundamentos de la propuesta.

griselda petri en mdz (7) Alf Ponce Mercado / MDZ

Sin celulares en los niveles inicial y primario

La normativa propuesta alcanza a todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada de la provincia, comprendiendo los niveles inicial, primario y secundario, en todas sus modalidades.

En primer lugar, plantea la restricción en los niveles inicial y primario. En estos casos se restringe el uso de teléfonos celulares y dispositivos tecnológicos móviles por parte de los alumnos durante la totalidad de la jornada escolar en los niveles de educación inicial y primario tanto dentro y/o fuera del aula como en los recreos, horas libres, comedor y momentos de ingreso y egreso de la institución, salvo autorización excepcional de la dirección.

Asimismo, establece algunas excepciones para estos establecimiento que deberá disponer la Dirección de la escuela en determinados casos.

Por un lado, con fines pedagógicos, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

Que su uso sea grupal y forme parte de un proyecto didáctico aprobado por el equipo directivo.

Que el proyecto esté documentado con detalles de objetivos, duración, actividades, estrategias de evaluación y uso del dispositivo.

Que sea comunicado a las familias y contar con autorización de las mismas.

Que el uso esté supervisado por un docente en un contexto específico y acotado en tiempo y espacio.

Otra de las excepciones son ante situaciones de emergencia en las que la utilización del dispositivo móvil resulte imprescindible. En este caso será autorizado por la autoridad escolar al frente del curso o por el personal del establecimiento según corresponda.

Finalmente, también se excepturá la restricción para los casado de estudiantes con discapacidad o necesidades de apoyo debidamente acreditadas que requieran el uso de los dispositivos como herramientas de apoyo para su aprendizaje, comunicación o asistencia médica, previa autorización de la dirección del establecimiento y/o del equipo de profesionales correspondientes y en acuerdo con la familia.

Celulares apagados en el secundario

Para los establecimientos de nivel secundario, la ley impulsada por Petri plantea que los dispositivos electrónicos deben permanecer apagados y fuera de vista y del alcance inmediato durante el horario de clases en los espacios que el establecimiento designe.

Sostiene que los alumnos pueden utilizar sus teléfonos celulares u otros dispositivos tecnológicos móviles cuando el docente a cargo lo disponga con fines pedagógicos y siempre que medie una justificación curricular didáctica planificada.

Cada establecimiento debe establecer reglamentos internos, elaborados de manera participativa a través de sus acuerdos escolares de convivencia, que regulen esta disposición con mayor detalle y eduquen sobre el uso responsable de las tecnologías en las aulas, conforme a los lineamientos generales de esta ley.

aulas con celulares

El uso de celulares en el nivel secundario contará con permisos especiales en algunos casos. Uno de ellos será ante situaciones de emergencia o urgencia debidamente justificadas ante la autoridad escolar, en las que la comunicación inmediata resulte indispensable y no pueda ser resuelta por otro medio disponible en el establecimiento.

Por otro lado, también tendrán permiso especial los estudiantes con discapacidad o necesidades de apoyo debidamente acreditadas que requieran el uso de los dispositivos como herramientas de apoyo para su aprendizaje, comunicación o asistencia médica, previa autorización de la dirección del establecimiento y/o del equipo de profesionales correspondientes y en acuerdo con la familia.

La regulación alcanza a los docentes

En cuanto al personal docente, la iniciativa legislativa sostiene que durante el dictado de clases, dentro y/o fuera del aula, el personal docente tanto del nivel inicial, primario y secundario deberán mantener apagado su dispositivo móvil hasta la finalización de dicho período.

No obstante, sostiene que habrá excepciones en su uso para situaciones de emergencia o cuando sea utilizado para actividades pedagógicas.

En tanto, el proyecto plantea que el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas deberá realizar evaluaciones periódicas cada 2 años, sobre la efectividad de la ley, así como sobre su impacto en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la convivencia escolar y el bienestar de la comunidad educativa.

Sostiene que los resultados de dichas evaluaciones deben ser públicos y servir de base para realizar los ajustes normativos o programáticos que se consideren necesarios.