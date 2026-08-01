La picardía que estudian los intendentes para burlar la ley que prohíbe las reelecciones indefinidas en PBA

Intendentes del conurbano y del interior provincial no disimulan el apuro para encontrar una salida que les posibilite continuar al frente de sus municipios. De los 135 alcaldes, 81 están impedidos legalmente a un tercer mandato consecutivo. Ante la falta de voluntades en la Legislatura bonaerense buscan un “ventiluz” que permita la vuelta de las reelecciones indefinidas en la provincia.

Frente al bloqueo de la Cámara de Diputados bonaerense, que no habilito la luz verde que dio a finales de junio del año pasado el senado provincial -tras el desempate de Verónica Magario- para la vuelta de las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires ; los intendentes aliados con Kicillof pergeñan una jugada de laboratorio para esquivar la prohibición legal que les impide ir por un tercer mandato consecutivo.

Como venimos contando en notas anteriores de MDZ para voltear la Ley 14836 - impulsada por el Frente Renovador y sancionada en el gobierno de María Eugenia Vidal- que le pone un límite de dos mandatos consecutivos a intendentes , legisladores, concejales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires ; se deben conseguir en la legislatura bonaerense la mitad más uno de la totalidad de legisladores en ambas cámaras legislativas.

La Legislatura bonaerense se prepara para ser el centro del debate pro al vuelta de las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires

Pero un grupo de intendentes , alineados con Kicillof , “rosquea” en la casa de leyes provincial que se incorpore un artículo al proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Municipios que le otorgue a los Concejos Deliberantes la potestad de autorizar o rechazar la postulación a un nuevo mandato de los jefes comunales.

Con este “atajo” audaz los intendentes lograrían saltar “el cerco” puesto en el gobierno de Cambiemos en el 2016. Ya que en la Legislatura bonaerense no podrían romper la negativa del PRO, del Frente Renovador y de La Libertad Avanza para la vuelta a las reelecciones indefinidas .

El artilugio que impulsan los jefes comunales se ampara en el artículo 123 de la Constitución Nacional que dice : “Cada provincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto por el Artículo 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero."

Para que la propuesta sea agradable y no choque de frente con la postura de legisladores massistas, amarillos y violetas; propondrían que para obtener la aprobación del Consejo Deliberante a un nuevo mandato se debe conseguir la voluntad de los dos tercios de los concejales. Con esa jugada, la perpetuidad de los intendentes deja de estar condicionada por una ley provincial para convertirse en un “remate” de votos en cada municipio.

Municipalizar las reelecciones indefinidas

En declaraciones periodísticas Francisco Echarren, intendente kicillofista de Castelli, promovió una convención constituyente para redactar una carta orgánica que regule las elecciones locales y ponga en manos del municipio las decisiones sanitarias, tributarias y de seguridad. “No lo presenté por las reelecciones, pero que cada municipio decida la fecha (de los comicios) y si quiere la reelección. Castelli no la va a querer, pero La Matanza quizás sí. Particularmente, entiendo que tiene que haber un límite, pero cada municipio tiene que poder fijarlo”, afirmó el jefe comunal de Castelli

Por su parte Federico Achával, intendente de Pilar integrante de los jefes comunales del exGrupo AFA ahora “Liga de intendentes del PJ”; volvió a manifestarse a favor de las reelecciones indefinidas de los intendentes; reclamándole a la Legislatura bonaerense que debata los proyectos presentados para levantar la prohibición de los alcaldes a un tercer mandato consecutivo .

En ese sentido, Achával pidió a los legisladores que lo discutan, “ que tengamos la posibilidad, de cara a la sociedad, de que haya muchos, muy buenos intendentes de todos los espacios políticos que puedan ser elegidos libremente por el pueblo”.

Kicillof le tira la pelota a la Legislatura bonaerense

El reclamo tiene un destinatario directo, Axel Kicillof. La gran mayoría de los intendentes impedidos de renovar abrevan en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que sostiene las ambiciones presidenciales del gobernador bonaerense. Los caciques territoriales creen que su músculo es la única garantía de supervivencia que tiene el peronismo, por lo que advierten a Kicillof que sin re-reelección no pueden garantizar el territorio.

Hace unos días el gobernador volvió a bancar la vuelta de las reelecciones indefinidas de los intendentes tirándole la pelota a la Legislatura bonaerense. En una rueda de prensa en la localidad de General Alvear, al ser consultado por el tema Kicillof respondió “es un tema de la Legislatura”.

Destacando que “Es muy infrecuente que a nivel de gobiernos locales no haya posibilidad de que se presenten todos los candidatos para que el pueblo vote a dirigentes que conoce, que son cercanos”, por lo que el gobernador agrego “Son dirigentes que si están en alguna o se mandan alguna los conoce el pueblo, es distinto a otras discusiones de reelección como a nivel de gobernación o presidencial. Creo que hemos sido claros, hay que esperar que resuelva la Legislatura";

La interna peronista mete la cola

Pero por la interna peronista el kicillofismo, por ahora, no pude garantizar la vuelta de las reelecciones indefinidas. La primera traba la tiene con Sergio Massa, se niega a borrar con el codo lo que firmó en el 2016 con el vidalismo.

El segundo obstáculo es el kirchnerismo y La Cámpora que sueñan con desplazar a los históricos barones locales para meter tropa propia. No es casualidad que este sonando el nombre del presidente del bloque de diputados peronistas, Facundo Tignanelli -hombre fuerte de Máximo Kirchner en la Legislatura bonaerense- para enfrentar una hipotética candidatura de Verónica Magario en La Matanza, tras el impedimento de Fernando Espinoza a un nuevo mandato consecutivo.

La vuelta de las reelecciones indefinidas ¿ “trueque” con la oposición?

Hace unos días se instaló en la Legislatura bonaerense el rumor de una “supuesta negociación” entre el kicillofismo y los libertarios. En los pasillos legislativos circula que La Libertad Avanza habría hecho un trueque, entregaría los votos violetas para habilitar las reelecciones indefinidas a cambio de implementar la Boleta Única de Papel en la provincia de Buenos Aires.

MDZ hablo con un importante legislador del PRO sobre la posibilidad de que se trate en la Legislatura bonaerense el tema de las reelecciones indefinidas; quién afirmo “Se está diciendo que hay un acuerdo con los libertarios a cambio de la Boleta Única – y rápidamente aclaro- si llega al recinto nosotros vamos a mantener nuestros principios y votaremos en contra de las reelecciones indefinidas”.

En tanto una alta fuente libertaria consultada en la Legislatura bonaerense; minimizo los rumores de pasillo afirmando “No es una prioridad. La prioridad de los bonaerenses va por otro lado que justamente no es la reelección indefinida de los intendentes”

"De no salir por la Legislatura los intendentes tienen en la justicia una bala de plata", dijo a este cronista un ministro de Kicillof al ser consultado en una charla informal sobre la vuelta de las reelecciones indefinidas; quien agrego " Cuando se cerro la ventana que había dejado abierta (Joaquín) de La Torre en al letra chica de la Ley ; los intendentes ya iban por la mitad del mandato por lo cual pueden apelar en la justicia para que se tome el 2023 como el primer mandato"

Asi las cosas, tras el receso invernal se empieza a agotar el tiempo de descuento para los intendentes que buscan voltear el cerco legal que les prohíbe eternizarse en los municipios.