Axel Kicillof confirmó que quiere las reelecciones indefinidas y La Libertad Avanza también quiere discutirlas

Carlos Bianco confirmó que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires insistirá en las reelecciones indefinidas de los intendentes, a los que calificó que están “proscriptos” por no poder tener la posibilidad de ser electos de manera continua.

“Insistiremos en la reelección de los intendentes. Creemos que el sistema que regía en la Provincia era el más democrático posible, ya que no proscribe a ningún candidato. Esta es mi posición, no quiero involucrar a nadie, pero insistiremos con el tema, y si los reeligen es porque tienen buena gestión”, confirmó el ministro de gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Esta definición se da mientras que en el Senado, la vicegobernadora Verónica Magario obturó la posible revisión de las licencias de Gabriel Katopodis y Diego Valenzuela, ambos senadores electos pero que no asumieron en sus bancas.

Bianco, que no habla sin la aprobación directa del gobernador Axel Kicillof , mencionó el tema de las reelecciones indefinidas de los intendentes sin que nadie se lo preguntara. Simplemente, en su conferencia de prensa habitual de los días lunes, cuando le consultaron si hay chance de generar alguna reforma electoral en el transcurso del año que viene, el funcionario mencionó puntualmente el tema que más preocupa a los jefes comunales de todos los partidos.

MDZ había anticipado esta idea el fin de semana , con una extensa nota en la que se destacaba la presencia de intendentes que están en uso de licencia en sus localidades, participando casi como si pudieran cumplir múltiples roles. Ministros, senadores, diputados y jefes comunales a la vez.

Este tema también ayudará para profundizar la ya malísima relación existente entre los máximos referentes bonaerenses de Fuerza Patria. Ni Máximo Kirchner ni Sergio Massa pretenden que siga rigiendo la actual ley, que impide más de una reelección para los intendentes y legisladores provinciales y municipales, y por las que todos los partidos cambiaron a varios de sus senadores y diputados de sección electoral para que puedan seguir como parlamentarios.

Uno de los ejemplos “exitosos” fue el de Luis Vivona, quien era senador por la Primera y continúa en el congreso bonaerense como diputado por la tercera. A quien no le funcionó el enroque es al referente del PRO y mano derecha de Cristian Ritondo, Cristian Ranzini, a quien no le alcanzaron los votos para asumir como senador por la Cuarta Sección, cuando él es de la Segunda. Sin embargo, no quedó desocupado ya que fue uno de los designados como director suplente en el Banco Provincia.

Los operadores del Conurbano y el manejo de la Magistratura

Vivona será, junto con el probable vicepresidente primero de la Cámara de Senadores bonaerense, Mario Ishii, quienes operarán la vuelta de las reelecciones indefinidas, apoyada por todos los jefes comunales no peronistas y pretendida también por quienes ahora están de licencia ya que eso les garantiza seguir manejando el territorio, que en el conurbano representa no menos que 400.000 habitantes promedio, sino más.

Ambos legisladores, de Malvinas Argentinas y José C. Paz, en la Primera Sección electoral, respectivamente, han sabido utilizar el mecanismo dispuesto por la ley para la designación de jueces, fiscales y camaristas en su región, pero también ayudaron a los que dependen de otras jurisdicciones ya que en la mesa de la Magistratura siempre uno necesitará la validación de los otros para colocar a su candidato, siempre propuesto a través de la Cámara Alta y con un listado enviado desde la gobernación.

Sin embargo, en el plano judicial, también tiene gran peso Massa. No solo en su ámbito, la Primera, sino también en La Matanza, Lomas de Zamora y Quilmes, entre otros lugares donde ha podido concretar favores. Si Massa y Máximo no quieren, la pelea será directa con los intendentes.

La estructura de La Cámpora y el silencio oficial sobre la Boleta Única

El ex súper ministro de Economía quiere recuperar para sí el municipio de Tigre, en donde cuando incursionó en las ligas mayores dejó como administrador a cargo a Julio Zamora. Situaciones indecorosas y operaciones políticas por medio deterioraron la relación entre ambos y el actual intendente se independizó del líder del Frente Renovador.

En cuanto a La Cámpora, esta agrupación es mucho más ordenada y orgánica que las que los jefes comunales independientes o alineados al Movimiento Derecho al Futuro. Cada intendente sabe que tiene dos mandatos, sin reelección, salvo el caso de ser inevitable su continuidad, y siempre preparan un sucesor. Eso lo saben desde la omnipresente Mayra Mendoza hasta el casi ignoto Damián Selci, de Hurlingham.

Lamentablemente, Bianco omitió opinar de otras modificaciones electorales propuestas por las bancadas del PRO y La Libertad Avanza en la legislatura bonaerense, como la incorporación del sistema de boleta única en papel en todo el territorio provincial o la factibilidad de organizar la elección de manera “concurrente”, es decir, el mismo día, aunque sea en dos cuartos oscuros diferentes. ¿Voto electrónico? Demasiado sofisticado, aunque no dijo nada del tema.

_SGE7115~2 Ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. Defendió las reelecciones indefinidas de intendentes. Piensan restituirlas el año que viene. Foto: Gobernación

El impacto del desdoblamiento y la negociación por la Corte Suprema

La elección desdoblada le sirvió para confirmar dos cosas a los intendentes y líderes de Fuerza Patria. La primera es que los jefes territoriales tienen altísimas chances de retener sus municipios si solo se vota por candidatos locales. Pero el resultado global termina siendo un “búmeran” porque esa votación actúa como primera vuelta para la elección nacional, en la que todo el arco anti peronista no solo se unifica sino que, además, aumenta su caudal electoral, tal cual advertían Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa.

El tema de las reelecciones, además, estará atado a la composición de la Corte Suprema bonaerense, donde están previstas la cobertura de cuatro vacantes. Hasta ahora hay un acuerdo tácito con el radicalismo, quien acompañó al oficialismo en la aprobación del presupuesto y el endeudamiento reclamado por Kicillof para su gestión. Sin embargo, quien tallará fuerte también en ambos temas serán los libertarios, hoy poseedores de una cantidad de legisladores más importantes y decisores.

La llave libertaria: el canje de reelecciones por reforma política

Según confió uno de los referentes más importantes de este sector, quien suele hablar con Sebastián Pareja, ocurre lo siguiente: “La vuelta de las reelecciones indefinidas no es algo que apoyemos, pero estamos dispuestos a discutir el tema si en el paquete hay una reforma política amplia, como incluir la boleta única de papel”. ¿Se puede discutir las reelecciones indefinidas a cambio de algo?... Parece que sí.

De acuerdo a su explicación, “ahí no tenemos problema en votarlo, porque los intendentes no van a poder hacer trampas. Ahora hay que ver si se animan a ir a una nueva elección con la boleta única de papel, que le pone reglas nuevas a las viejas mañas de los intendentes especialmente a los peronistas“.

Y agregó “Eso sí. Vamos a tener que estar muy atentos porque el peronismo se pone muy creativo a la hora de tratar temas como la reforma política”. En esta última frase también está, implícita, la respuesta a la duda si conviene o no ir por un cambio que hará retroceder la calidad institucional y la aparición de nuevos líderes en post de avanzar con una reforma en la manera de votación. Tal cual dejaron en claro todos los estudios realizados con posterioridad a las elecciones desdobladas de septiembre y octubre, el electorado siempre se mueve de manera uniforme, casi sin cambios, y no es por la utilización de la BUP el resultado de una elección, sino de las ofertas electorales que tienen en la ocasión.