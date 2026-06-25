Ofrecía en Facebook luminarias LED robadas del alumbrado público y terminó tras las rejas

Cinco luminarias led robadas a la Municipalidad de Guaymallén fueron recuperadas este miércoles durante un operativo realizado en Maipú . Efectivos de Investigaciones descubrieron que eran ofrecidas a la venta a través de la plataforma Marketplace , en Facebook . A raíz de eso, un hombre de 46 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

La investigación fue llevada adelante por efectivos de la División Investigaciones Integradas y Leyes Especiales (DIILE) , en el marco del Plan Integral del Cobre , que busca combatir el robo y la comercialización ilegal de metales no ferrosos.

Todo comenzó cuando los pesquisas, durante tareas de monitoreo en redes sociales, advirtieron una publicación en la que se ofrecían luminarias led a un precio muy por debajo de su valor de mercado.

Además, las fotografías permitieron observar que los artefactos llevaban una inscripción correspondiente a la comuna guaymallina, lo que motivó el inicio de las averiguaciones.

Tras identificar al vendedor, los investigadores coordinaron un encuentro en la intersección de calle Maza y Carril Rodríguez Peña , en territorio maipucino.

Hasta ese lugar llegó el sospechoso a bordo de una Toyota Hilux, transportando cinco luminarias LED que tenían grabada la identificación de la Municipalidad de Guaymallén y presentaban la numeración de serie borrada.

La camioneta en la que se movilizaba el sospechoso detenido. Gentileza.

Frente a esa situación, intervino un ayudante fiscal de turno de la Oficina Fiscal Maipú, quien solicitó directivas a la Unidad Fiscal Correccional y, tras eso, ordenó el secuestro de las luminarias, la camioneta utilizada para el traslado y el celular del sospechoso.

Asimismo, el sujeto que tenía en su poder los elementos sustraídos, fue aprehendido y trasladado a la Comisaría Décima.

En tanto, desde la Municipalidad de Guaymallén confirmaron que existía una denuncia por el robo de las luminarias, por lo que esa presentación judicial fue incorporada al expediente judicial iniciado tras la detención del sospechoso.