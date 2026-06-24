Escapaba tras un robo en la Cuarta Sección y un dron policial lo encontró escondido en los techos

El sospechoso de un robo se escondió en el techo de una vivienda, pero fue descubierto por un dron policial. Quedó tras las rejas.

El operativo en la Cuarta Sección, donde fue detenido el sospechoso de un robo.

Un malviviente de 30 años fue detenido la noche del martes luego de intentar escapar por los techos de las viviendas tras cometer un robo en la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza. El sospechoso se ocultó en una propiedad vecina, pero fue localizado por un dron policial.

El procedimiento comenzó cerca de las 22.30 cuando efectivos policiales fueron alertados sobre un robo ocurrido en una vivienda ubicada sobre calle Jujuy.

Al arribar al lugar, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda y advirtieron que los presuntos autores intentaban escapar utilizando los techos de las casas cercanas para evitar ser alcanzados.

Un dron descubrió el escondite del sospechoso Ante las dificultades para ubicar a los fugitivos desde tierra, se solicitó la intervención de personal de la de la División VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados), que realizó sobrevuelos sobre las propiedades de la zona.

Mediante el uso de sistemas de iluminación y monitoreo aéreo, los operadores inspeccionaron sectores de difícil acceso hasta que detectaron a un hombre oculto en un rincón del techo de una vivienda situada a pocos metros de donde se había producido el robo. La ubicación fue transmitida de inmediato a los efectivos que participaban del procedimiento.