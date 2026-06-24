Escapaba tras un robo en la Cuarta Sección y un dron policial lo encontró escondido en los techos
El sospechoso de un robo se escondió en el techo de una vivienda, pero fue descubierto por un dron policial. Quedó tras las rejas.
Un malviviente de 30 años fue detenido la noche del martes luego de intentar escapar por los techos de las viviendas tras cometer un robo en la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza. El sospechoso se ocultó en una propiedad vecina, pero fue localizado por un dron policial.
El procedimiento comenzó cerca de las 22.30 cuando efectivos policiales fueron alertados sobre un robo ocurrido en una vivienda ubicada sobre calle Jujuy.
Al arribar al lugar, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda y advirtieron que los presuntos autores intentaban escapar utilizando los techos de las casas cercanas para evitar ser alcanzados.
Un dron descubrió el escondite del sospechoso
Ante las dificultades para ubicar a los fugitivos desde tierra, se solicitó la intervención de personal de la de la División VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados), que realizó sobrevuelos sobre las propiedades de la zona.
Mediante el uso de sistemas de iluminación y monitoreo aéreo, los operadores inspeccionaron sectores de difícil acceso hasta que detectaron a un hombre oculto en un rincón del techo de una vivienda situada a pocos metros de donde se había producido el robo. La ubicación fue transmitida de inmediato a los efectivos que participaban del procedimiento.
Detenido y a disposición de la Justicia
Con autorización del propietario de la vivienda, los policías ingresaron al inmueble y avanzaron hasta el sector señalado por los operadores. Allí lograron reducir y detener al sospechoso, quien posteriormente fue trasladado a una dependencia judicial.
El hombre quedó a disposición de la Oficina Fiscal Capital, mientras continúa la investigación para determinar su participación en el robo y establecer si actuó junto a otros involucrados.