El Gobierno flexibilizó los requisitos para ascender a comisario en la Policía

El Gobierno de Mendoza reglamentó este lunes una serie de modificaciones a la Ley General de la Policía respecto a los requisitos necesarios para la promoción de los efectivos policiales y el ascenso a comisarios .

A través del decreto Nº 1199, publicado en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo reglamentó los cambios en el Artículo 185 de la Ley N° 6722, que establece los requisitos necesarios para el tratamiento promocional del personal policial.

El objetivo de esta reglamentación es cubrir eventuales vacantes que pudieran producirse y que, de otro modo, no serían cubiertas, afectando la eficacia del servicio de seguridad en la provincia.

De esta manera, el Gobierno provincial flexibilizó los requisitos de la antigüedad mínima exigida para ascender a comisario, comisario inspector y comisario general en la Policía de Mendoza.

La Ley de Policía exigía una antigüedad mínima para acceder a las jerarquías superiores. A partir de esta modificación se permite por estrictas razones de servicio, que al momento de efectuarse la autopropuesta, el personal policial que no cuente con la antigüedad requerida como Oficial, pero que acredite dicha antigüedad como personal policial desde su ingreso a la Policía de Mendoza, pueda presentar el correspondiente formulario de autopropuesta para su tratamiento.

Para ser promovido a Comisario General debe tener una antigüedad de 27 años como oficial. Para ser promovido a Comisario Inspector una antigüedad de 25 años como oficial y para ser promovido a Comisario una antigüedad de 23 años como oficial.

La modificación establece que los efectivos podrán acceder al ascenso a comisarios si reúne la totalidad de esos años en servicio, desde su ingreso a la Policía y no excluyentemente como oficiales.

Asimismo, el decreto aclara que la reglamentación operará hacia el futuro y únicamente a los efectos del cómputo de antigüedad para el tratamiento promocional en las condiciones previstas.