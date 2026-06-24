Una therian mató a sus papás, hirió su perro y difundió las imágenes

Una adolescente de 15 años fue detenida en Groningen, Países Bajos, tras el asesinato de sus padres dentro de la vivienda familiar.

El crimen ocurrió en la ciudad de Groningen, en Países Bajos, donde una adolescente de 15 años fue detenida por su presunta participación en el asesinato de sus padres, Johan y Matilda, ambos de 53 años, dentro de la vivienda familiar. Además, la joven- que se considera therian- habría herido al perro de la familia, cuyo estado aún se desconoce.

Según trascendió, después del brutal hecho, la adolescente le habría enviado imágenes de la escena del crimen a sus compañeros de escuela. Esto llevó a que varios estudiantes alertaran a sus padres sobre lo ocurrido.

Uno de los alumnos relató al medio local De Telegraaf: “Se podía ver a sus padres tirados en el suelo con los ojos abiertos. Su padre estaba en el suelo y su madre en la cama. Había sangre visible y un cuchillo”.

El crimen conmocionó a la localidad de Groningen. La difusión de las imágenes del crimen La rápida circulación de las imágenes llevó a que la policía local emitiera un comunicado en el que pidió a la población no compartir el material.

El comportamiento de la adolescente Además, según señalaron sus compañeros de escuela, la joven fue vinculada con la cultura therian. Algunos estudiantes afirmaron que solía comportarse como un perro dentro del establecimiento educativo.