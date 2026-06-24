Encontraron a una modelo colombiana muerta en una valija y un extranjero quedó bajo sospecha

Una modelo colombiana fue encontrada muerta dentro de una valija en Bogotá, Colombia. La Justicia analiza las últimas personas que la vieron.

El cuerpo de Natalia Villalba (36) fue encontrado adentro de una valija en un departamento en Bogotá.

Una modelo de 36 años proveniente de Colombia, identificada como Natalia Villalba Angarita, fue encontrada muerta dentro de una valija en un departamento de alquiler temporario del norte de Bogotá el pasado 22 de junio.

Ahora, la investigación apunta a reconstruir sus últimos movimientos, mientras surgen nuevas pistas sobre las personas que estuvieron con ella antes de su muerte.

X: @aqmoncaleanowtr Cómo fue el crimen El cuerpo de Villalba fue encontrado dentro de una valija gris ubicada en la ducha de un departamento del barrio Chicó Norte. Según los investigadores, había sido dejada con una pequeña abertura bajo una canilla abierta, una maniobra que habría deteriorado posibles pruebas biológicas y dificultado la determinación de la causa de muerte.

La valija en la que encontraron el cuerpo de la modelo en Colombia. X: @aqmoncaleanowtr Las cámaras de seguridad registraron el ingreso de varias personas al inmueble durante las semanas previas. Entre ellas, aparece un ciudadano británico que entró al departamento el 17 de junio y se retiró al día siguiente. Las imágenes también lo muestran trasladando sábanas hacia la zona de lavandería del edificio, un detalle que quedó bajo análisis de los investigadores.

Según los registros del edificio, la mujer se alojaba en el departamento desde el 3 de junio bajo la modalidad de alquiler temporario y tenía previsto abandonar el lugar el 21 de junio. Durante ese período, las autoridades detectaron el ingreso de al menos 15 personas al inmueble, una información que ahora es clave para reconstruir las horas previas al crimen.