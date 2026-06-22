La lista de los polémicos clientes de Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia

El triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia abrió una nueva etapa política en el país y volvió a poner bajo la lupa su pasado como abogado penalista.

Previo a emprender la carrera presidencial y convertirse en el nuevo presidente de los colombianos, el exponente de la derecha fue construyendo buena parte de su perfil público en los tribunales, donde representó directamente o fue vinculado a la defensa de figuras atravesadas por causas por corrupción, parapolítica, lavado de activos y casos de fuerte impacto social.

La trayectoria profesional de De la Espriella, reconstruida por distintos medios colombianos e internacionales, muestra una lista de nombres que durante años ocuparon titulares. Entre ellos aparecen empresarios, exfuncionarios, dirigentes políticos y acusados en causas sensibles.

Para sus detractores, ese historial marca una contradicción con su discurso de mano dura contra la corrupción y el crimen. Para sus defensores, en cambio, se trata del ejercicio legítimo de la profesión, en el que todo acusado tiene derecho a una defensa.

Uno de los casos más resonantes es el de Alex Saab, empresario colombiano señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro y acusado en Estados Unidos por lavado de dinero. Saab fue señalado por la Justicia estadounidense como un operador clave en negocios vinculados al chavismo, especialmente a través de contratos estatales y programas de alimentos en Venezuela.

De acuerdo con el diario español El País, De la Espriella fue abogado de Saab durante varios años, entre 2013 y 2019. Debido al peso del caso en toda la región y las conexiones políticas que lo rodearon, su nombre aparece entre los clientes que más polémica generaron en la carrera de De la Espriella.

Alex Saab, el presunto testaferro del dictador Nicolás Maduro. X: @agusantonetti

A su vez, también figura en el listado de clientes David Murcia Guzmán, fundador de la empresa DMG, condenado por captación ilegal de dinero y relacionado con uno de los escándalos financieros más recordados de Colombia. El impacto social del caso fue escandaloso debido a la cantidad de ahorristas afectados y por la magnitud del sistema que terminó bajo investigación judicial.

David Murcia Guzmán, X: @alejoocampog

Por otro lado, uno de los nombres mencionados es el del exmagistrado Jorge Ignacio Pretelt, quien según la Corte Suprema, pidió dinero para favorecer a la empresa Fidupetrol en el trámite de una tutela, un recurso judicial muy usado en ese país para proteger derechos fundamentales. Por esa causa, fue condenado por concusión, un delito que castiga a funcionarios que abusan de su cargo para exigir pagos o beneficios.

Jorge Ignacio Pretelt, expresidente del Tribunal Constitucional de Colombia. La Silla Vacía

En la lista también aparecen excongresistas relacionados con la llamada parapolítica, la red que investigó vínculos entre dirigentes políticos y grupos paramilitares. Entre ellos se mencionan Eleonora Pineda, Dieb Maloof y Rocío Arias, figuras que quedaron asociadas a investigaciones y condenas vinculadas a acuerdos con estructuras ilegales.

A esos nombres se suma Manuel Cubillos Rodríguez, el integrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios, una unidad especial de la Policía Nacional de Colombia encargada de intervenir en protestas, que fue procesado por el caso de la muerte de Dilan Cruz, el joven que murió durante una manifestación en Bogotá en 2019. Se trató de uno de los episodios que más conmoción provocó en Colombia y que reabrió el debate sobre el uso de la fuerza en manifestaciones sociales.

Una carrera en lo penal convertida en trampolín político

La discusión sobre el pasado profesional de De la Espriella cobró nueva fuerza tras su meteórico ascenso a la presidencia de Colombia. Su figura combina un discurso de orden, seguridad y combate contra la corrupción con una carrera como abogado marcada por defensas de alto perfil. Esa tensión se convirtió en uno de los principales flancos de cuestionamiento durante la campaña por parte de sus opositores.

Por lo tanto, la figura del nuevo mandatario ya concentra atención dentro y fuera del país, siendo una de los puntos más observados de su carrera la lista de clientes que lo hicieron conocido mucho antes de su salto definitivo a la política.