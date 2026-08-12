Las impactantes imágenes del eclipse solar total que son virales

El fenómeno astronómico recorrió el país de oeste a este y reunió a millones de personas en distintos puntos de observación.

Las impactantes imágenes del eclipse solar total mostraron cómo la sombra avanzó sobre España desde Galicia, donde el fenómeno comenzó a observarse de forma parcial pasadas las 17:30 hora local. La fase de totalidad empezó a apreciarse a las 20:26 hora local en Galicia y Asturias y continuó su recorrido hasta las Islas Baleares, provocando un anochecer anticipado y efímero en el 40 por ciento del territorio español.

El eclipse se había iniciado casi dos horas antes en el mar de Bering y también comenzó a cubrir sectores de Groenlandia e Islandia. En España, millones de personas se concentraron en cientos de lugares para seguir el evento, que además atrajo a miles de turistas y a científicos e investigadores de agencias espaciales como la NASA y la ESA, responsables de retransmisiones en directo y distintas actividades de divulgación científica.

El fenómeno tuvo además un carácter histórico: fue el primer eclipse total de Sol visible en la península en más de cien años. También abrió una serie de eventos astronómicos que continuará con otro eclipse total el 2 de agosto de 2027 y uno anular el 26 de enero de 2028.