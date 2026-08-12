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Eclipse solar

Las impactantes imágenes del eclipse solar total que son virales

El fenómeno astronómico recorrió el país de oeste a este y reunió a millones de personas en distintos puntos de observación.

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El eclipse solar total oscureció parte del territorio español.

El eclipse solar total oscureció parte del territorio español.

EFE

Las impactantes imágenes del eclipse solar total mostraron cómo la sombra avanzó sobre España desde Galicia, donde el fenómeno comenzó a observarse de forma parcial pasadas las 17:30 hora local. La fase de totalidad empezó a apreciarse a las 20:26 hora local en Galicia y Asturias y continuó su recorrido hasta las Islas Baleares, provocando un anochecer anticipado y efímero en el 40 por ciento del territorio español.

El eclipse se había iniciado casi dos horas antes en el mar de Bering y también comenzó a cubrir sectores de Groenlandia e Islandia. En España, millones de personas se concentraron en cientos de lugares para seguir el evento, que además atrajo a miles de turistas y a científicos e investigadores de agencias espaciales como la NASA y la ESA, responsables de retransmisiones en directo y distintas actividades de divulgación científica.

El fenómeno tuvo además un carácter histórico: fue el primer eclipse total de Sol visible en la península en más de cien años. También abrió una serie de eventos astronómicos que continuará con otro eclipse total el 2 de agosto de 2027 y uno anular el 26 de enero de 2028.

Las imágenes del eclipse solar total

Foto tomada en Garganta de los Montes, a 60 kil&oacute;metros al norte de Madrid.

Foto tomada en Garganta de los Montes, a 60 kilómetros al norte de Madrid.

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