Eclipse solar del 12 de agosto: cómo afectará a cada signo del zodíaco

El eclipse solar total del 12 de agosto llega con cambios y nuevos comienzos. Según la astrología, algunos signos sentirán su influencia con mayor intensidad.

Este miércoles 12 de agosto se producirá un eclipse solar total. El fenómeno astronómico también tiene un significado especial para la astrología. Según esta mirada, puede marcar etapas de transformación, nuevos comienzos y cambios que se extienden durante varios meses.

El eclipse dará inicio a una serie de fenómenos sobre el eje Leo-Acuario que, de acuerdo con la astrología, continuará durante 2027 y 2028. Los signos fijos, es decir, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, serían los que podrían experimentar los movimientos más intensos durante este período.

Cómo afectará el eclipse a cada signo del zodíaco Para Aries, el eclipse pone el foco en la autenticidad y la creatividad. La propuesta es animarse a mostrar las propias capacidades, ocupar un lugar más visible y compartir proyectos. En Tauro, en cambio, el movimiento puede estar relacionado con el trabajo y la profesión. Podrían aparecer nuevas propuestas o la necesidad de revisar el rumbo laboral.

Géminis podría encontrar una oportunidad para retomar viajes, estudios o aprendizajes que habían quedado pendientes. La comunicación también tendría un papel importante. Para Cáncer, la interpretación apunta a dejar atrás hábitos y situaciones que ya no resultan útiles. También invita a revisar la relación entre autoestima y aprobación externa.

Leo será uno de los signos protagonistas porque el eclipse se produce en este signo. Desde la astrología, representa una etapa de transformación personal que puede llevar a revisar la identidad y la manera de relacionarse. Virgo, por su parte, tendría una oportunidad para reducir la autoexigencia y reconocer los logros alcanzados.