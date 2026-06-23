Buscan intensamente a Morena Emma Gatica, una adolescente de 15 años desaparecida en Córdoba

La menor falta de su hogar desde el pasado 20 de junio. Se retiró de una residencia de la SeNAF en barrio General Bustos y no lleva celular ni dinero.

Morena Emma Gatica de 15 años que fue vista por última vez el pasado sábado 20 de junio.

La Fiscalía de Instrucción del Distrito III, Turno Primero, lanzó una alerta de búsqueda para dar con el paradero de Morena Emma Gatica, una adolescente de 15 años que fue vista por última vez el pasado sábado 20 de junio en la ciudad de Córdoba.

La joven se retiró por la tarde, sin autorización previa, de una residencia perteneciente a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF), ubicada en el barrio General Bustos. Desde ese momento, familiares y autoridades judiciales montaron un operativo de rastrillaje que, por ahora, no arrojó resultados positivos.

La preocupación de los investigadores radica en que Morena se marchó en un estado de total vulnerabilidad: no llevaba consigo dinero en efectivo, teléfono celular, documentación personal ni tarjeta de colectivo Red Bus, lo que dificulta su movilidad y la posibilidad de rastreo tecnológico.

Cómo vestía al momento de la desaparición Para facilitar el reconocimiento por parte de la comunidad, la Justicia de Córdoba difundió la descripción física detallada de la menor: