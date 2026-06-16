Investigan a un adolescente por presuntos vínculos con el terrorismo: incautaron armas, un máscara de gas y químicos

La Justicia Federal de La Pampa investiga a un adolescente argentino de 15 años por una presunta vinculación con actividades relacionadas con el terrorismo , a partir de una serie de contactos que habría mantenido a través de internet con un joven australiano de 17 años, detenido en Canberra.

La investigación se inició luego del análisis de teléfonos celulares y computadoras secuestrados al adolescente australiano, donde las autoridades detectaron comunicaciones digitales que derivaron en una posible conexión con un menor residente en Argentina.

Ante esta situación, se abrió una causa judicial para determinar el alcance de esos intercambios y establecer si existió algún tipo de planificación o coordinación vinculada a hechos de carácter terrorista.

Como parte de las medidas ordenadas por la Justicia, se realizó un allanamiento en la vivienda del adolescente argentino. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y otros elementos que ahora son sometidos a peritajes informáticos.

Además, fueron incautadas armas, una máscara de gas y productos químicos , materiales que quedaron incorporados al expediente y serán analizados en el marco de la investigación.

La defensa de los padres del menor está a cargo del abogado platense Fernando Palazzo, quien solicitó informes psicológicos e informáticos con el objetivo de aportar pruebas de descargo y colaborar con el esclarecimiento del caso.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y remarcaron que los resultados de las pericias serán determinantes para establecer si existió algún grado de participación del adolescente argentino en los hechos que se investigan.

Hasta el momento no se dictaron imputaciones definitivas y la Justicia continúa reuniendo evidencia para determinar si existen responsabilidades penales.