Javier Milei vinculó "a la extrema izquierda" con el "terrorismo islamista" y advirtió "tolerancia cero con el antisemitismo"

El presidente participó en el acto por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, donde elogió nuevamente a Donald Trump.

En el marco de un acto realizado en Buenos Aires durante la tarde del miércoles por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, el presidente Javier Milei volvió a criticar a las ideologías de izquierda y las relacionó con “el terrorismo islamista”. Hizo elogios a Donald Trump y aseguró que tendrá “tolerancia cero con el antisemitismo”.

“Los esfuerzos por recordar, lejos de debilitarse, deben ser redoblados, ya que el olvido es el primer paso hacia repetir los errores del pasado. Y a medida que pasa el tiempo vamos cobrando conciencia de que en el mundo decreciente de antisemitismo en el que habitamos, la memoria se vuelve un tesoro incalculable”, resaltó el mandatario, quien agregó: “Basta con echarle un vistazo a la realidad actual para darse cuenta que de esos viejos fantasmas que creíamos haber enterrado han vuelto a asomar la cabeza, esta vez en malvada comunión con la extrema izquierda global y el terrorismo islamista”.

“Una amalgama internacional de ideologías que han hecho causa común en contra del Estado y el pueblo de Israel, atribuyéndose responsabilidad por carencias propias o proyectando en ellos su inherente maldad. Un movimiento que mata sin piedad a víctimas inocentes, como sucedió en los ataques del 7 de octubre de 2023, donde más de 1200 personas fueron asesinadas y más de 250 fueron capturadas como rehenes”, señaló el líder libertario, con alusión al ataque de la organización terrorista Hamás a Israel. También, puntualizó sobre el reciente ataque terrorista en Australia.

“Mientras tanto, la opinión pública mundial, influenciada por estos grupos de odio, le da la espalda a la masacre y al antisemitismo creciente, llegando incluso a justificarlo. Por eso, desde mi rol como Presidente de la Nación Argentina, he aprovechado cada oportunidad y cada plataforma para denunciar los acontecimientos a los que el mundo parece hacer oídos sordos”, destacó el jefe de Estado.

Embed - El Presidente Milei participa del acto por el Día en Memoria de las Víctimas del Holocausto Acto seguido, citó a su par norteamericano, a quien volvió a ponderarlo: “Gracias a Dios, no estamos solos y el mundo ha empezado a recuperar la cordura, con un aporte fundamental por parte del Presidente Trump y los Estados Unidos”. “Mediante la creación de Consejo de Paz, el Presidente Trump ha dado un paso fundamental hacia la formación de una organización internacional que garantice la paz a nivel global, impulsando y defendiendo los valores judeocristianos, una fuerza que haga de contrapeso frente a una locura que ya está cobrando una magnitud preocupante”, continuó.