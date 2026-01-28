Javier Milei participará del acto por el Día Internacional del Holocausto en el Museo Judío de Buenos Aires

El presidente Javier Milei asistirá este miércoles al acto oficial por el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, que se llevará a cabo a las 17 en el Museo del Holocausto de Buenos Aires, ubicado en la calle Montevideo 919, en el barrio porteño de Recoleta.

En el acto conmemorativo, Milei estará acompañado por las máximas autoridades de la comunidad judía en la Argentina, entre ellas el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, y el secretario general de la AMIA, Mario Sobol. También se espera la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y otros integrantes del Gabinete nacional.

Durante su última participación en una ceremonia de estas características, el Presidente destacó la carga simbólica y emocional de la fecha, en un contexto internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente y la liberación de rehenes secuestrados por el grupo Hamas en la Franja de Gaza.

“La presente hora mundial nos demuestra, a diario, con cada ataque a Israel, que el antisemitismo y el odio hacia la civilización occidental están más vigentes que nunca, lo que nos obliga a no claudicar en nuestra lucha”, expresó Milei hace un año durante el mismo acto.