Lali Espósito arremetió fuertemente contra Javier Milei por el show con Fátima Flórez

La artista compartió una filosa historia en Instagram y se volvió tendencia rápidamente en las redes sociales.

Javier Milei volvió a quedar en el foco de las críticas luego de lo que fue su presentación en el espectáculo que Fátima Flórez está llevando adelante en Mar del Plata. El mandatario se mostró muy feliz, pero diferentes figuras arremetieron contra él y Lali Espósito fue una de ellas.

Con un recibimiento amistoso, sellado en un fuerte abrazo, el presidente de la Nación procedió a ingresar al establecimiento con la actriz. Cabe recalcar que, luego del encuentro, el mandatario se dirigió a la Derecha Fest.

Si bien se encontraba en absoluto silencio, Lali decidió romperlo y compartió una durísima historia en Instagram con parte de la letra del tema "Payaso", canción que ella confirmó fue dedicada justamente a Javier Milei.

El picante posteo de Lali Espósito contra Javier Milei

"Hoy sos el show principal. Te queda grande el disfraz, payaso", fue el rotundo mensaje que rápidamente se viralizó en redes. Luego de esto compartió un video de los feroces incendios que están ocurriendo en la Patagonia.