Fátima Flórez decidió revelar la frase íntima que Javier Milei le susurró al oído: "Me dijo..."

Fátima Flórez finalmente sacó a la luz la frase que el mandatario le expresó mientras se encontraban arriba del escenario.

Fátima Flórez y Javier Milei vivieron un momento muy especial en Mar del Plata ante miles de personas que asistieron a ver el increíble show que realiza la actriz. Con localidades agotadas, la imitadora arrasó y terminó el show cantando con el presidente.

En todo momento se pudo ver una gran complicidad y ni hablar cuando interpretaron el Rock del Gato, donde ambos se soltaron y disfrutaron con el público que no paraba de aplaudir y alentar.

Fátima estuvo presente en el programa de Moria Casán y allí María Fernanda Callejón le consultó sin rodeos qué le había dicho al oído el presidente. Esta vez no esquivó la pregunta y decidió revelar la verdad detrás de ese diálogo que quedó inmortalizado en diferentes imágenes y videos.

Fátima Flórez reveló la frase que Javier Milei le dijo al oído Fátima Flórez decidió revelar la frase íntima que Javier Milei le dijo al oído: "Me dijo..." "Me dijo: 'Soy muy feliz, soy extremadamente feliz' y yo le dije 'somos'", comenzó diciendo Flórez sobre la frase de Javier Milei. También contó que "fue como un cuento de hadas, salió todo tan perfecto y tan lindo, fue auténtico".