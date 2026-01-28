Fátima Flórez decidió revelar la frase íntima que Javier Milei le susurró al oído: "Me dijo..."
Fátima Flórez finalmente sacó a la luz la frase que el mandatario le expresó mientras se encontraban arriba del escenario.
Fátima Flórez y Javier Milei vivieron un momento muy especial en Mar del Plata ante miles de personas que asistieron a ver el increíble show que realiza la actriz. Con localidades agotadas, la imitadora arrasó y terminó el show cantando con el presidente.
En todo momento se pudo ver una gran complicidad y ni hablar cuando interpretaron el Rock del Gato, donde ambos se soltaron y disfrutaron con el público que no paraba de aplaudir y alentar.
Fátima estuvo presente en el programa de Moria Casán y allí María Fernanda Callejón le consultó sin rodeos qué le había dicho al oído el presidente. Esta vez no esquivó la pregunta y decidió revelar la verdad detrás de ese diálogo que quedó inmortalizado en diferentes imágenes y videos.
Fátima Flórez reveló la frase que Javier Milei le dijo al oído
"Me dijo: 'Soy muy feliz, soy extremadamente feliz' y yo le dije 'somos'", comenzó diciendo Flórez sobre la frase de Javier Milei. También contó que "fue como un cuento de hadas, salió todo tan perfecto y tan lindo, fue auténtico".
Sin lugar a dudas, el cariño que tuvieron cuando eran pareja sigue existiendo, pero la artista sostuvo en todo momento que no puede rotular la relación con Javier, aunque dejó en claro que hay una linda amistad.