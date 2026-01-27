Así fue el show de Javier Milei y Fátima Florez: abrazo inicial, actuación elogiada y un final lleno de insultos

Javier Milei llegó a las 20:52 y fue recibido por su expareja, Fátima Flórez, vestida de Lady Gaga , en conjunto de un grupo de fanáticos y manifestantes que lo esperaban en la puerta de Roxy en Mar del Plata.

Con un recibimiento amistoso, sellado en un fuerte abrazo , el presidente de la Nación procedió a ingresar al establecimiento con la actriz. Cabe recalcar que, luego del encuentro, el mandatario presenciará la Derecha Fest.

Tras el abrazo y la recibida de la multitud, Milei ingresó al establecimiento teatral y, según reportes de las redes sociales y quienes se encontraban dentro del lugar, el presidente saludó a los presentes, se sacó fotos con quienes lo rodeaban, y antes del comienzo del evento, fue fuertemente ovacionado.

Embed - Así fue el show de Javier Milei y Fátima Florez

Tras la catarata de elogios y un cántico que resonaba "Presidente" a viva voz, más un característico "¡Viva la libertad, carajo!", el máximo mandatario procedió a sentarse en las butacas del teatro para el inicio de la actuación de Florez .

Embed - Así fue el espectáculo de Javier Milei y Fátima Florez: la ovación

Dentro de la sala, se pudo presenciar las imitaciones de la actriz, reencarnando personajes como Mirtha Legrand, Eva Perón, Patricia Bullrich, Cristina Fernández, Lía Crucet y la misma Karina Milei ; en compañía de Marcelo Polino. Para iniciar, la mediática le dio la bienvenida al Presidente de la Nación en el papel de la diva de la televisión.

Embed - Así fue el show de Javier Milei y Fátima Florez

image Fátima en la piel de Mirtha Legrand. Captura / TN

Entre todos los personajes recreados, al momento de caracterizar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la tribuna acompañó la actuación con abucheos cómplices e insultos, al unísono del clásico “¿Me extrañan?”.

En otro tramo del show, vestida de rojo y reencarnando a Patricia Bullrich, lanzó frases como “Estoy feliz de estar en LLA, no se me escapa una”, lo que desató risas y aplausos del público.

Embed - Fátima En El Papel De Patricia Bullrich

Antes de la esperadísima actuación final, la actriz se puso en la piel de Karina "La Princesita" e interpretó la canción "Me vas a extrañar", de Damas Gratis mientras que los hermanos Milei observaban atentamente el despliegue artístico con evidente goce.

Embed - Así fue el show de Javier Milei y Fátima Florez: abrazo inicial, actuación elogiada y un final lleno de insultos

Luego de la canción, Javier Milei subió al escenario y se mostró muy compinche con su expareja, mientras el público incitaba al beso. Aunque lo último no sucedió, finalmente el mandatario y la vedette interpretaron el Rock del gato, de los Ratones Paranoicos. Con bailes sensuales y un vestido dorado, la rubia y el dirigente terminaron la canción con gran devoción.

El polémico final, repleto de insultos

Embed - Así fue el show de Javier Milei y Fátima Florez: un polémico final

El presidente se marchó del lugar cinco minutos antes de las 23 horas, y fue despedido con fuertes insultos. Entre los agolpados cantos, los presentes expresaron "Devolvé Ushuaia", "Vende patria", "Hijo de put*". A la par, Javier Milei se marchó saludando a quienes le gritaban y no prestó declaraciones.

Luego, los concurrentes abandonaron el lugar y fueron vehementes con la química de la expareja. La pregunta final fue la más recurrente: ¿Volverá la expareja?. También, hubo elogios ante la interpretación del dúo: "No estuvo tan mal el presidente", expresó una fanática.