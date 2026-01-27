Así fue el show de Javier Milei y Fátima Florez: abrazo inicial, actuación elogiada y un final lleno de insultos
El mandatario desembarcó en el show de su expareja, luego del Tour de la gratitud. Con un caluroso abrazo en la entrada del teatro marplatense, así fue el espectáculo.
Javier Milei llegó a las 20:52 y fue recibido por su expareja, Fátima Flórez, vestida de Lady Gaga, en conjunto de un grupo de fanáticos y manifestantes que lo esperaban en la puerta de Roxy en Mar del Plata.
Con un recibimiento amistoso, sellado en un fuerte abrazo, el presidente de la Nación procedió a ingresar al establecimiento con la actriz. Cabe recalcar que, luego del encuentro, el mandatario presenciará la Derecha Fest.
El desarrollo del espectáculo
Tras el abrazo y la recibida de la multitud, Milei ingresó al establecimiento teatral y, según reportes de las redes sociales y quienes se encontraban dentro del lugar, el presidente saludó a los presentes, se sacó fotos con quienes lo rodeaban, y antes del comienzo del evento, fue fuertemente ovacionado.
Tras la catarata de elogios y un cántico que resonaba "Presidente" a viva voz, más un característico "¡Viva la libertad, carajo!", el máximo mandatario procedió a sentarse en las butacas del teatro para el inicio de la actuación de Florez.
Dentro de la sala, se pudo presenciar las imitaciones de la actriz, reencarnando personajes como Mirtha Legrand, Eva Perón, Patricia Bullrich, Cristina Fernández, Lía Crucet y la misma Karina Milei; en compañía de Marcelo Polino. Para iniciar, la mediática le dio la bienvenida al Presidente de la Nación en el papel de la diva de la televisión.
Entre todos los personajes recreados, al momento de caracterizar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la tribuna acompañó la actuación con abucheos cómplices e insultos, al unísono del clásico “¿Me extrañan?”.
En otro tramo del show, vestida de rojo y reencarnando a Patricia Bullrich, lanzó frases como “Estoy feliz de estar en LLA, no se me escapa una”, lo que desató risas y aplausos del público.
Antes de la esperadísima actuación final, la actriz se puso en la piel de Karina "La Princesita" e interpretó la canción "Me vas a extrañar", de Damas Gratis mientras que los hermanos Milei observaban atentamente el despliegue artístico con evidente goce.
Luego de la canción, Javier Milei subió al escenario y se mostró muy compinche con su expareja, mientras el público incitaba al beso. Aunque lo último no sucedió, finalmente el mandatario y la vedette interpretaron el Rock del gato, de los Ratones Paranoicos. Con bailes sensuales y un vestido dorado, la rubia y el dirigente terminaron la canción con gran devoción.
El polémico final, repleto de insultos
El presidente se marchó del lugar cinco minutos antes de las 23 horas, y fue despedido con fuertes insultos. Entre los agolpados cantos, los presentes expresaron "Devolvé Ushuaia", "Vende patria", "Hijo de put*". A la par, Javier Milei se marchó saludando a quienes le gritaban y no prestó declaraciones.
Luego, los concurrentes abandonaron el lugar y fueron vehementes con la química de la expareja. La pregunta final fue la más recurrente: ¿Volverá la expareja?. También, hubo elogios ante la interpretación del dúo: "No estuvo tan mal el presidente", expresó una fanática.