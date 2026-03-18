Los nuevos chats de Mauricio Novelli que reflejan sus vínculos con el presidente: "Tenemos que pagar los US$2.000 de Milei"

En la última semana, la causa $ LIBRA volvió a los portales de los diarios luego de que se conocieran reveladores mensajes recuperados del celular de Mauricio Novelli , uno de los lobbistas que conectó a Javier Milei con los creadores de la fallida criptomoneda. Las conversaciones aluden directamente al presidente y dan cuenta de su relación con el polémico trader: "Tenemos que pagar los US$2.000 de Milei de siempre".

La frase proviene de un intercambio entre Novelli y su secretaria con fecha del 1° de agosto de 2023, en plena campaña electoral. El mensaje fue recuperado a partir del peritaje de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal.

Los mensajes le habían sido presentados al fiscal federal Eduardo Taiano en un informe preliminar en noviembre pasado, mientras que el definitivo llegó a mediados de enero. La información recién quedó a disposición de las partes en la causa judicial a partir del 10 de marzo, lo que motivó acusaciones de la oposición contra Taiano, señalado por presunto encubrimiento.

Las conversaciones en el teléfono de Novelli revelaron el entramado detrás del lanzamiento de la criptomoneda y el posteo de Javier Milei que derivó en una pérdida millonaria para sus inversores.

Las mismas dieron cuenta de múltiples intercambios entre Milei y Novelli antes y después de la polémica "difusión" del libertario, además de otras menciones a pagos periódicos para Javier Milei, uso de criptomonedas para generar efectivo e intentos de Novelli para comprar bienes suntuarios. Todo esto atravesado por una estrategia para explotar la imagen del ahora presidente como activo de negocios.

Los pagos para el libertario

Además del mensaje a su secretaria donde aludía a un pago de US$ 2.000 dólares, el celular de Novelli tenía otras menciones directas a pagos destinados al libertario. "Vamos a necesitar USDT (una criptomoneda atada al dólar) para transferir a la financiera para que nos den efectivo para pagar a Danann y Milei", manifiesta el lobbista en un audio recuperado por el peritaje. Y agrega: "Traeme ese fajo".

En otros audios, Novelli advierte a su secretaria: "No tuvimos en cuenta lo de Milei". "¿El pago en dólares a Milei y Danann ya se hizo?", pregunta en un mensaje fechado días antes de las PASO de 2023. La respuesta fue un claro: “¡Sí!”.

El presidente no es el único en ser mencionado en los audios, que parecen alcanzar a otras figuras de su entorno. En junio de 2023, Novelli ordenó separar "2000 dólares para la secretaria de Milei". Luego, ya con Milei en la Casa Rosada, el trader pidió en otro mensaje "juntar los 4000 para Karina".

Los intercambios entre Novelli y Milei

A estos mensajes se suman las pruebas que dan cuenta de los contactos entre Novelli y Milei el día del lanzamiento de $LIBRA. De acuerdo a los registros, el presidente habló con el lobbista a las 18.44, 18.54, 18.56 y 18.58. Todas llamadas ocurridas minutos antes de la publicación del mensaje de Milei promocionando el token, que llegó a las 19.01.

Apenas dos minutos después, se volvió a registrar otra comunicación a las 19.03. Luego hubo nuevos contactos a las 19.32, 22.00 y 22.05.

El análisis del teléfono también detectó múltiples comunicaciones entre Novelli y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien esa misma jornada tuvo al menos siete contactos con el empresario.

Además, la pericia registró una videollamada por WhatsApp a las 23.37 entre Novelli, Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo, que se extendió durante poco más de cuatro minutos. En los registros también aparece una llamada de Novelli con el economista y exasesor presidencial Demian Reidel, alrededor de las 22.12.

De acuerdo al peritaje, el teléfono de Novelli registró cerca de 200 llamadas durante ese fin de semana, muchas de ellas vinculadas con la crisis generada tras el desplome del token.

En paralelo, en su celular se halló un archivo redactado en inglés el 11 de febrero de 2025, tres días antes del lanzamiento del criptoactivo, que describe un presunto acuerdo económico por cinco millones de dólares relacionado con la promoción del proyecto.

"Este es el acuerdo final tal como lo discutimos con H", sostiene el mensaje que remata con la inicial referenciada en el empresario cripto Hayden Mark Davis, señalado como creador del token $LIBRA.