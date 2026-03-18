El Gobierno afila la motosierra y avanza con nuevos retiros voluntarios para achicar el empleo estatal

Luego de más de dos años de Gobierno , Javier Milei no baja la motosierra y continúa en su objetivo primordial de achicar el Estado y su gasto. Con esa misión, la gestión libertaria ya recortó alrededor de 65.562 empleos públicos y se propone seguir por esa senda con una nueva oleada de retiros voluntarios en áreas del Estado.

Ese mecanismo se ha implementado en varias oportunidades a lo largo de la gestión de Milei y este año se abrieron nuevos programas de retiro en organismos como Vialidad , la Anses y los medios públicos. En ese marco, en el Gobierno no se descarta profundizar con los recortes.

"La reducción del Estado es un proceso dinámico y constante que involucra la evaluación de distintos organismos y áreas para eliminar funciones duplicadas o tareas consideradas obsoletas. En ese marco se están aplicando distintos esquemas pero todo está en evaluación", explicaron a MDZ desde el Ministerio de Desregulación que comanda Federico Sturzenegger.

De acuerdo al último informe elaborado por la cartera en enero, desde diciembre de 2023 la gestión libertaria eliminó 65.562 puestos de trabajo de la planta del Estado, lo que equivale a una reducción del 13% del personal. "En enero de 2026, esta reestructuración ha permitido generar un ahorro a todos los argentinos de 2.633 millones de dólares", agregaron.

Si se desglosa esa cifra, los datos revelan una caída del 18,3% en la planta de la Administración Pública Nacional (APN) y una reducción del 20,3% en el empleo de las empresas estatales. Por su parte, la cantidad de puestos de trabajo de la APN centralizada se redujo en 11%, mientras que en la descentralizada la reducción fue de 13%.

Caída empleo público El gráfico que muestra la caída del empleo público durante la gestión de Javier Milei. Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado

Oleadas de retiros voluntarios

En ese contexto, la reciente Resolución 68/2026 publicada en el Boletín Oficial aprobó un plan de “retiros de voluntad recíproca” para la ANSES, con un período de adhesión dispuesto hasta el 5 de abril que prevé una gratificación de hasta $80 millones en un pago de una cuota.

Según consignó TN de datos del Indec, la Anses cuenta con 12.262 empleados y este programa apuntaría a eliminar 1800 empleos.

En paralelo, Vialidad enfrentó un proceso similar destinado a "estimular medidas tendientes a lograr la simplificación y reducción” del Estado. La medida cuenta hasta ahora con 614 personas de las 4940 que hoy se encuentran bajo la órbita de ese organismo. Un número bastante menor a los 5704 empleados que había en noviembre de 2023.

Por último, en Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos S.E. el Gobierno también sostiene la motosierra. Por eso, el Ejecutivo decidió renovar la intervención hasta el 1º de febrero de 2027, mientras se espera que adhieran entre 500 y 600 personas a los retiros voluntarios de las 2.200 que continúan trabajando en dichos espacios.

En ese contexto, en el Gobierno evalúan cómo continuar en las diferentes áreas del Estado en pos de alimentar aún más el preciado superávit fiscal de Javier Milei. Por eso, la motosierra tiene combustible para rato y el futuro del sector público permanece incierto.