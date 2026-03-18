Por elección de Javier Milei, el empresario Marcelo Mindlin asumió la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto

En un nuevo gesto de profundización de las relaciones con Israel y el pueblo judío, el Gobierno de Javier Milei anunció este miércoles que Argentina asumió la Presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). Para el cargo, el libertario propuso al empresario Marcelo Mindlin .

Se trata de una organización intergubernamental que reúne a gobiernos y expertos con el objetivo de promover la educación, la investigación y la preservación de la memoria del Holocausto y del genocidio romaní (el pueblo gitano), así como la lucha contra el antisemitismo a nivel global.

De acuerdo a un comunicado oficial publicado por la Cancillería que conduce Pablo Quirno, la Presidencia argentina se desarrollará bajo el lema "Expandiendo las fronteras de la memoria". Se trata de un hito inédito para la IHRA, ya que es la primera vez que un país de América del Sur asume el cargo.

La intención del Gobierno de ocupar ese rol fue anunciada por Javier Milei en abril de 2024 durante un acto de conmemoración del levantamiento del gueto de Varsovia. Allí, el libertario enfatizó que "Argentina es una amiga histórica del pueblo judío" y remarcó que "fuimos el primer país de la región en reconocer la existencia del Estado de Israel", además de ser "la comunidad judía más grande de Latinoamérica y la décima en el mundo".

En paralelo, el Gobierno anunció que por decisión de Javier Milei, la Presidencia del organismo será ejercida por Marcelo Mindlin, dueño de Grupo Emes y de Pampa Energía S.A., la empresa más grande del sector energético argentino, además de empresas en el rubro de transporte y producción de gas.

Además de su posición empresarial, Mindlin es conocido por su activismo en la comunidad judía y su rol como presidente del Museo del Holocausto. En ese marco, Milei decidió nominarlo para representar al país al frente del organismo internacional.

Esto lo hará en coordinación con la Cancillería argentina, y tendrá entre sus principales ejes la proyección de la IHRA en América Latina y el fortalecimiento del acceso a los archivos vinculados al Holocausto.

En ese marco, el Gobierno reafirmó su compromiso "con la memoria, la educación y la investigación sobre el Holocausto y el genocidio de los Romá, así como con la lucha contra el antisemitismo, con el propósito de que sus enseñanzas perduren a través de las generaciones y trasciendan fronteras".