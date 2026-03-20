Elecciones en PBA: el PRO anticipó que "no hay ninguna posibilidad" de no competir junto a La Libertad Avanza en 2027

Lo confirmó el jefe de la bancada del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, que aseguró que se trata de un paso necesario para derrotar al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires.

Cristian Ritondo ratificó la voluntad del PRO de competir junto a La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en 2027.

Luego de que Mauricio Macri relanzara al PRO como el "próximo paso" del Gobierno de Javier Milei, el jefe de la bancada amarilla en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, enfatizó que el partido no pondrá trabas al oficialismo y ratificó que sin lugar a dudas se presentarán junto a La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2027 para derrotar al kirchnerismo.

El PRO busca repetir la alianza con La Libertad Avanza en PBA "Lo que dejó muy claro Mauricio es que el PRO no va a hacer absolutamente nada que pueda hacer que vuelva el populismo a la Argentina, que destruye todo", enfatizó el presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires.

En ese marco, Ritondo puso de ejemplo su distrito y remarcó: "Un ejemplo, en provincia de Buenos Aires no hay posibilidad ninguna de que no vayamos juntos para derrotar al kirchnerismo". "Si en PBA no damos ese paso, el populismo siempre va a estar ahí, amenazante, y va a ser un problema para la Argentina", subrayó.

Cristian Ritondo hizo varias críticas al Gobierno por la confección de la reforma laboral Cristian Ritondo postuló a Diego Santilli como su candidato natural para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. X (@DiputadosAR) El dilema de las candidaturas En ese sentido, el legislador insistió en que "Mauricio Macri es el más responsable de todos" y sostuvo que al PRO le "importa la Argentina, no las candidaturas". "Aprendimos después de que a nuestros dos últimos candidatos no les fue bien", admitió Ritondo en diálogo con Radio Rivadavia.

Por eso, el diputado amarillo se manifestó "comprometido" a acompañar al ministro del Interior, Diego Santilli, a quien destacó por su "capacidad de gestión", tal como lo hicieron en las últimas elecciones legislativas de octubre.