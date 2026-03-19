Pulseada en la Legislatura por una banca "sin dueño" en Diputados

Una referente del PRO y excandidata de La Unión Mendocina (LUM), María Belén Castillo, elevó un planteo formal ante la Cámara de Diputados para exigir una resolución concreta respecto a la banca de la suspendida diputada Janina Ortiz, quien está siendo investigada por la Justicia y que hace dos años (en marzo del 2024) fue apartada del propio cuerpo.

Castillo, que es asesora del diputado nacional Álvaro Martínez (exPRO, hoy de La Libertad Avanza) en el Congreso Nacional, tiene intereses concretos en esa banca, teniendo en cuenta que en aquella lista de candidatos a diputados por el primer distrito de LUM, detrás de Ortiz -en segunda posición- estaba José Caviglia (expresidente del Partido Libertario), quien falleció el 1 de noviembre pasado .

De esta forma, eventualmente, Castillo sería la persona que sigue en la línea de Ortiz.

La Boleta Única de Mendoza en 2023. En la columna de La Unión Mendocina, aparecen Difonso, Ortiz, Caviglia y Castillo.

No obstante, el movimiento de bancas podría generar que el oficialismo obtenga esa banca que en su momento perteneció a una ferviente oposición a la gestión de Alfredo Cornejo.

Recordemos que LUM surgió bajo la figura del lujanino Omar De Marchi, que tuvo como compañero de fórmula en su competencia por la gobernación en 2023 a Daniel Orozco, exintendente de Las Heras, pareja de Janina Ortiz y también enemistado con Cornejo.

Pero en los últimos meses, Cambia Mendoza oficializó su alianza con La Libertad Avanza, mientras que el PRO demarchista decidió sumarse al espacio oficialista, al menos como se concretó en las municipales de Luján de Cuyo.

María Belén Castillo, asesora de Álvaro Martínez en el Congreso María Belén Castillo, asesora de Álvaro Martínez en el Congreso Foto: Twitter

De esta forma, una banca en manos de una referente del PRO en la actualidad, sería para algunos, "funcional" al oficialismo, sobre todo porque Castillo asesora a Martínez, quien renovó su banca como diputado nacional en la lista oficialista junto a radicales y libertarios. De igual forma, Martínez no es un aliado del radicalismo, y de hecho no hay diálogo entre los sectores, sino más bien una "tregua" electoral.

"Completar" la Cámara de Diputados tras la suspensión de Janina Ortiz

La dirigente del PRO, en su documento hacia la Cámara de Diputados, reclamó que se garantice la “integración efectiva” del cuerpo legislativo y se evite una “subrepresentación prolongada” de la Primera Sección Electoral.

Castillo pidió que se abandone “toda situación de indefinición institucional” y que se adopte una decisión “expresa y fundada” sobre la banca en cuestión. Según sostuvo, no se trata de un tema meramente reglamentario, sino de una cuestión que afecta directamente “el normal funcionamiento del cuerpo legislativo” y “la integridad de la representación popular”.

asumen diputados janina ortiz jura (11).JPG La suspendida diputada provincia, Janina Ortiz. ALF PONCE MERCADO / MDZ

La candidata advirtió que la suspensión de Ortiz —dispuesta por la Resolución N° 1135/2024 “hasta que exista sentencia”— no puede derivar en una banca sin ejercicio efectivo por tiempo indeterminado. “Lo que se encuentra comprometido es el normal funcionamiento del cuerpo legislativo, la integridad de la representación popular”, remarcó.

En ese sentido, fue enfática al señalar que “no es constitucional ni institucionalmente aceptable sostener, por tiempo indeterminado, una situación en la que una banca exista formalmente pero se encuentre vacía de ejercicio real”. Y agregó: “Una Cámara representativa no se integra sólo con nombres en una nómina: se integra con bancas efectivamente ejercidas”.

Castillo también cuestionó el argumento de que el cuerpo puede seguir funcionando con quórum. “Poder funcionar no es lo mismo que funcionar como corresponde”, sostuvo, al tiempo que alertó que esa interpretación podría vaciar de contenido el principio de representación política.

La estrategia del PRO para tener un nuevo espacio

Uno de los puntos centrales del planteo es la aplicación del mecanismo de reemplazo previsto en el artículo 83 de la Ley 2551. La dirigente explicó que, tras el fallecimiento del candidato que la precedía en la lista, se produjo un "corrimiento" que la posiciona como eventual reemplazante. Por ello, solicitó que la Cámara analice la “procedencia del mecanismo de sustitución” y, en caso de corresponder, avance en su convocatoria.

“La Cámara es dueña de la regularidad de su composición, de la legitimidad de sus votos y del honor institucional de sus integrantes. Por eso mismo, debe expedirse. Debe decidir. Debe resolver”, enfatizó en el escrito.

Legislatura Mendoza Foto: Prensa Cámara de Diputados Legislatura Mendoza Foto: Prensa Cámara de Diputados

Asimismo, advirtió sobre los riesgos de mantener la situación actual sin definición: “Aceptar esa pasividad sería consolidar una práctica peligrosa: que una banca pueda quedar materialmente neutralizada sin que la Cámara se vea obligada a resolver cómo se restablece la representación”.

En el petitorio, Castillo solicitó la intervención inmediata de la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes, el envío de información a la Junta Electoral Provincial sobre el orden de la lista y el tratamiento preferente del caso en el recinto.

“La urgencia del caso es evidente”, concluyó, al advertir que lo que está en juego no es solo una banca, sino “el mensaje institucional que la Cámara envía a la ciudadanía”.