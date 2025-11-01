Dolor por el fallecimiento de José Caviglia, uno de los primeros seguidores de Milei en Mendoza

José Caviglia, uno de los primeros referentes del Partido Libertario de Mendoza, falleció este sábado. Su desaparición física causó pesar en la política mendocina y algunos dirigentes comenzaron a expresarse en las redes sociales para despedirlo.

José Caviglia fue el primer mileísta de la provincia. Ejerció como el primer presidente del Partido Libertario que hoy conduce Catalina Garay Lira e impulsó la candidatura de Gabriel Sottile como diputado nacional.

Justamente la cuenta oficial del partido fue una de las primeras en expresarse: "Con profundo dolor despedimos a losé Caviglia, primer presidente del Partido Libertario Mendoza. Su pasión, entrega y generosidad marcaron a todos los que compartimos con él este camino. Su ejemplo seguirá vivo en cada paso de este proyecto que ayudó a construir con tanto corazón. En este momento difícil, queremos expresar nuestras mas sinceras condolencias a su familia y seres queridos".

Luego le siguieron una serie de referentes de la política como la actual vicegobernadora, Hebe Casado. "Lamento el fallecimiento de José Caviglia, alguien consecuente con sus principios e ideales. Que en paz descanse. Abrazo enorme a toda la familia", señaló.

También el subsecretario de Relaciones Interiores del Gobierno de Mendoza, José María Videla Sáenz: "Con mucha pena despido a José Caviglia. José fue un gran dirigente político, una persona sumamente honesta y confiable. Un hombre íntegro y sensato. Pero por sobre todo un gran amigo que conocí en 2023 y al que voy a extrañar. Le mando un gran abrazo a su familia."