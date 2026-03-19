Mauricio Macri vuelve al ruedo en medio de la feroz interna libertaria y busca ordenar al PRO

El expresidente Mauricio Macri volverá a escena este jueves en el marco de la reunión del Consejo Nacional del PRO , que se realizará desde las 10 en Parque Norte. Su reaparición no será un gesto aislado: marcará el inicio de una nueva etapa en la que el partido busca reorganizarse tras la irrupción de La Libertad Avanza y proyectarse hacia las elecciones presidenciales de 2027.

El encuentro reunirá a referentes de todo el país en un intento por mostrar volumen político y relanzar la estructura partidaria, en un contexto donde el PRO enfrenta tensiones internas y pérdida de protagonismo.

Desde el macrismo esperan una convocatoria cercana a los 500 dirigentes, entre legisladores nacionales, provinciales y referentes territoriales. También estarán presentes figuras clave como los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La presencia de estos dirigentes apunta a enviar una señal de cohesión y orden interno, luego de meses en los que el partido sufrió fugas hacia el espacio libertario.

Uno de los ejes centrales del encuentro será la necesidad de redefinir el perfil del PRO frente al nuevo escenario político. La irrupción de Javier Milei reconfiguró el mapa de la oposición y obligó al macrismo a replantear su rol.

En ese marco, desde el entorno partidario insisten en la idea de reconstruir una base propia. “Hay que empezar de abajo”, explicó un vocero, en referencia a la estrategia que busca recomponer la estructura territorial y recuperar presencia en distritos clave.

El objetivo, según admiten en el partido, es “reconstruir la identidad partidaria” luego del impacto que generó la migración de dirigentes hacia La Libertad Avanza.

Estrategia territorial y armado a largo plazo

La hoja de ruta que comenzará a delinearse en el encuentro tiene un horizonte claro: 2027. En ese camino, el PRO apuesta a fortalecer su representación en municipios y gobiernos locales como paso previo a la definición de candidaturas nacionales.

Se trata de un enfoque que prioriza la reconstrucción desde las bases, con el objetivo de recuperar competitividad electoral en un escenario más fragmentado.

Un discurso con mensaje político

El momento más esperado de la jornada será el cierre a cargo de Mauricio Macri. Según anticiparon desde su entorno, el exmandatario pronunciará un discurso con “fuerte contenido político partidario”.

La intervención buscará ordenar la interna, fijar una posición frente al Gobierno de Javier Milei y comenzar a delinear el rol que el PRO pretende jugar en los próximos años.

Con este movimiento, Macri vuelve a colocarse en el centro de la escena política, en un momento en el que su liderazgo dentro del espacio vuelve a ser clave para definir el rumbo del partido.