El expresidente estuvo en el regreso de la mítica banda de rock en el Movistar Arena, pero la exprimera dama visitó los horizontes europeos los detalles.

El fin de semana de la expareja Mauricio Macri y Juliana Awada estuvo marcado por miles de kilómetros de distancia. Mientras la noche porteña se vestía de gala para recibir uno de los eventos musicales más importantes del año, del otro lado del Atlántico, la empresaria textil se dejaba ver por las exclusivas calles de Madrid muy bien acompañada.

Macri en el regreso de Sosa Stereo Embed - Mientras Mauricio Macri fue al show de Soda Stereo, Juliana Awada visitó a alguien muy especial en Madrid: quién es La noche porteña tuvo un solo epicentro este fin de semana: el Movistar Arena. Allí se llevó a cabo el esperado estreno mundial de "Ecos", el novedoso e imponente show de Soda Stereo que volvió a reunir a Charly Alberti y Zeta Bosio en un escenario, acompañados por un despliegue tecnológico brutal que trajo al presente la voz y la figura del inolvidable Gustavo Cerati.

Como era de esperarse, el sector VIP del estadio se llenó de figuras del espectáculo y la política. Entre ellos, Mauricio Macri dijo presente. El expresidente se mostró distendido, disfrutando de la experiencia inmersiva que propone el show y de los himnos que marcaron a más de una generación.

Encuentro especial en Madrid image Mientras sonaban los acordes de Nada Personal en Villa Crespo, Juliana Awada disfrutaba del sol europeo. La exprimera dama aterrizó en Madrid para una visita relámpago a alguien muy especial. Las primeras fotos que circularon hablaban de una cumbre de moda en la capital española junto a "Tini", apodada así por ella misma.