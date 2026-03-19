El PRO de Mendoza participó de la cumbre convocada por Macri: las expectativas del espacio

La versión local del PRO participó este jueves del encuentro convocado en Parque Norte y celebró la estrategia demarcada por el expresidente Mauricio Macri para el futuro del partido.

La cumbre tuvo presencia de senadores, diputados, concejales y dirigentes mendocinos que forman parte del sello amarillo y se trató, en general, de un trazado de líneas políticas para el camino que queda hasta las elecciones de 2027.

“Estuvo bueno volver a encontrarnos y hubo líneas conceptuales importantes. Nosotros somos garantes del cambio y no estamos para ser opositores”, señaló a MDZ el titular provincial del PRO, Gabriel Pradines .

Asimismo, el senador mendocino se refirió a la estrategia del partido. “El PRO nunca especuló y va a seguir acompañado; proponiendo cambios que transformen el Estado en cada municipio del país", sostuvo.

"Los cambios que se produjeron en los últimos tiempos no hubiesen ocurrido sin la existencia del PRO, ni el apoyo incondicional de Mauricio Macri a la gestión presidencial: el PRO no viene a cuestionar el rumbo, viene a completarlo. Cuando se ordene la macroeconomía, nuestro partido tendrá mucho para dar", consideró Pradines.

pro de mendoza

Las claves de la cumbre del PRO

En el contexto del Consejo Nacional del PRO, el expresidente Mauricio Macri manifestó: “Este encuentro es muy importante, nos damos cuenta que somos muchos más de lo que lo que nosotros incluso creíamos eso me da mucho orgullo”.

“No vine solo a hablar del PRO, vine a hablar de la Argentina. De lo que falta construir, de lo que todavía no está resuelto, de los millones de argentinos que se sacrificaron por el cambio y todavía esperan que sus vidas mejoren”, expresó el fundador del partido amarillo.

De cara al 2027, señaló que “lo que está en juego no es una elección o un partido”. “Lo que está en juego es si el cambio tiene raíces suficientemente profundas para durar y ser irreversibles, para que en 10 años ningún populismo pueda destruirlo. El único camino para que el cambio no vuelva atrás es que avance y mejora la vida de las personas”, agregó.

“Estamos orgullosos de esos 20 años que le dimos al país y a la política. Vinimos a cambiar la política para transformar y en todos los lugares donde gobernamos, los argentinos viven mejor”, afirmó.