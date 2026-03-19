Mauricio Macri relanza el PRO: "No será un obstáculo del cambio" ni una "oposición" a Milei
El expresidente encabeza este jueves la reunión del Consejo Nacional para reorganizar el partido tras la derrota electoral de 2025.
El expresidente encabeza este jueves la reunión del Consejo Nacional para reorganizar el partido tras la derrota electoral de 2025.
Este jueves, el PRO vive una jornada de definiciones clave en las instalaciones de Parque Norte. Con la presencia de referentes de todo el país, el Consejo Nacional del partido se reúne desde las 10:00 con una misión urgente: sacar al espacio de la "terapia intensiva" política y trazar una hoja de ruta que culmine con un candidato propio en las elecciones presidenciales de 2027. El cierre del evento estará a cargo de su fundador, Mauricio Macri, quien reaparece en la escena partidaria tras declarar esta mañana como testigo en Comodoro Py.
En el marco del Consejo Nacional del PRO, el expresidente manifestó: “Este encuentro es muy importante, nos damos cuenta que somos muchos más de lo que lo que nosotros incluso creíamos eso me da mucho orgullo”.
“No vine solo a hablar del PRO, vine a hablar de la Argentina. De lo que falta construir, de lo que todavía no está resuelto, de los millones de argentinos que se sacrificaron por el cambio y todavía esperan que sus vidas mejoren”, expresó el fundador del partido amarillo.
De cara al 2027, señaló que “lo que está en juego no es una elección o un partido”. “Lo que está en juego es si el cambio tiene raíces suficientemente profundas para durar y ser irreversibles, para que en 10 años ningún populismo pueda destruirlo. El único camino para que el cambio no vuelva atrás es que avance y mejora la vida de las personas”, agregó.
“Estamos orgullosos de esos 20 años que le dimos al país y a la política. Vinimos a cambiar la política para transformar y en todos los lugares donde gobernamos, los argentinos viven mejor”, afirmó.
A su vez, el exjefe de Gobierno porteño recordó: “El cambio comenzó en el 2015 de la mano del PRO y de los millones de personas que se animaron a apoyarnos. En el 2019 ese proceso se interrumpió, pero las cosas que sembramos, quedaron. Quedó la convicción de que la Argentina podía cambiar, quedaron las ideas y los equipos. Y en 2023 eligieron terminar con décadas de populismo y decadencia, y sabiendo que podían pagar un precio muy alto por eso".
“Hablo de esos argentinos que aguantaron y aguantan el costo del cambio como los precios que suben, los servicios más caros y la plata que no alcanza y ellos son la única razón por la cual todos nosotros estamos acá. Todo aquel que se sacrificó por el cambio, merece que el cambio no lo olvide”, completó.
Sobre su relación con el Gobierno, indicó: “¿Coincidimos en todo con este gobierno? Claro que no, tenemos diferencias y la hemos expresado y las vamos a expresar cada vez que haga falta pero la prioridad fue y será el cambio, por eso en estos años hicimos algo inédito, que nunca pasa en la política argentina. Apoyar a un gobierno sin ser gobierno y sin pedir nada a cambio. Creemos que el país es más importante que los partidos y los intereses personales y que la prioridad era sacar al kirchnerismo del poder y a la Argentina de la decadencia”.
“Con la misma honestidad que reconocemos lo que se logró, tenemos que reconocer todo lo que todavía no está resuelto. El equilibrio fiscal es un logro histórico, la estabilización era indispensable, pero hay una diferencia enorme entre estabilizar y construir, entre parar la caída y empezar a subir, entre el primer paso y el próximo paso”, indicó Macri.
Para el exjefe de Estado, “hay que construir algo sólido, que dure”. “Y las reformas que perduran son las que se convierten en instituciones, en reglas que no cambian por cada elección o que no dependen de una sola persona. El próximo paso es convertir la estabilidad en progreso real y eso no se hace solo. Requiere inversión, infraestructura, un Estado pequeño y barato pero que funcione”, consideró.
A su vez, comentó: “Requiere que las familias que llegan a fin de mes empiezan a sentir que su vida mejora. Y esto no es una crítica de lo que se hizo, sino una descripción de lo que viene. Y para eso que el PRO está hoy acá, para lo que viene. El PRO no viene a cuestionar el rumbo, viene a completarlo”.
Según el exalcalde, “el PRO jamás será un obstáculo al cambio, y no seremos oposición ni boicotear ninguna ley que le hará bien al país, no vamos a darle ninguna excusa al populismo para volver, eso no va a pasar nunca”.
“Nuestra lealtad es al cambio que se prometió. Es apoyar lo que está bien y señalar lo que está mal, en un proyecto que compartimos”, concluyó.
En su discurso en el acto del PRO, el presidente del bloque amarillo en Diputados, destacó la importancia del bloque en el Congreso y su alianza con el Gobierno: “No solamente levantamos la mano y damos quórum, damos la discusión en cada una de las veces, porque entendemos lo que hay que hacer en la Argentina. No somos protagonistas solamente del futuro, somos protagonistas de hoy. Sin el pro, No hubo cambio en la Argentina posible y eso lo hicimos nosotros”.
“Si hay estabilidad económica es gracias al PRO, si hoy pueden poner plata en la minería es gracias al PRO, si se bajan los impuestos es gracias al PRO, si hubo modificación laboral es gracias al PRO, sin nosotros no hay cambio en la Argentina porque somos el partido del cambio de verdad, no especulamos. Somos parte de la solución de la Argentina.
El jefe de gobierno porteño fue el primer dirigente de renombre que habló en el Consejo del PRO. “Es una alegría ver este entusiasmo de seguir defendiendo las ideas que creemos. Será un día muy valioso, volver a vernos y renovar esta energía que nos llena, que nos trajo hasta acá”, señaló el referente del partido amarillo.
“Me acuerdo que alguna vez nos desafiaron. Nos dijeron que armaron un partidito y compitan y Mauricio fue el primer presidente no peronista que terminó su mandato”, recordó.
“Estamos de pie, estamos vivos y existimos. Tenemos muchas ganas de seguir contando todo lo que tenemos para hacer”, subrayó el alcalde.
Acto seguido, se subió al escenario Mauricio Macri, junto a Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Rogelio Frigerio, Ignacio Torres, Guillermo Montenegro, Fernando de Andreis, Soledad Martínez y Martín Goerling.
En la previa de la cumbre del PRO, el expresidente aseguró que hay un clima político similar al 2015, en momentos que logró llegar a la Casa Rosada.
“Veo a la gente muy contenta y arriba, me alegra porque significa que somos muchos más de lo que todo el mundo imagina. Y todos pensando que hay un futuro mejor. Hay un poquito del 2015, un poco más viejo pero con el pogo vigente”, señaló en el streaming partidario, ubicado en Parque Norte.
En otro tramo de la entrevista, planteó que “no hay que vender espejitos de colores” porque “después te explota todo por los aires”. A su vez, apuntó contra “los exacerbados que hay en todos lados”.
De cara a estos tiempos de la política, instó: “Hay que ponerse de acuerdo, respetar las reglas de juego, ser confiable, creíbles, predecibles. Estamos llenos de oportunidades”. Macri cerrará el acto y se espera anuncios de cara a la próxima elección presidencial.
La cumbre cuenta con la participación de las figuras con mayor responsabilidad de gestión en el país, lo que refuerza la idea de un "partido de gestión" frente a la impronta puramente ideológica de otras fuerzas. Entre los presentes se destacan:
Ignacio "Nacho" Torres: Gobernador de Chubut y una de las voces más fuertes del federalismo dentro del espacio.
Rogelio Frigerio: Gobernador de Entre Ríos, pieza clave en la articulación con otros sectores del centro político.
Jorge Macri: Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien busca consolidar la autonomía de la Capital frente a las presiones nacionales.
Junto a ellos, se sumaron legisladores nacionales, provinciales y referentes territoriales de las 24 jurisdicciones, conformando un bloque que busca mostrar "volumen político" en un momento de fragmentación legislativa.
El plenario se realiza en un contexto de debilidad para el partido amarillo. Tras las elecciones legislativas de 2025, donde el PRO compitió en varios distritos bajo el ala de La Libertad Avanza (LLA), el bloque de diputados nacionales se redujo drásticamente a 12 integrantes.
La estrategia de Macri y su entorno, liderado por Fernando de Andreis —quien asumirá como secretario general del Consejo—, apunta a:
Recuperar banderas: Diferenciarse del discurso de Javier Milei en temas de gestión e institucionalidad.
Frenar la fuga de dirigentes: Consolidar a quienes permanecieron en el espacio pese a las presiones del oficialismo.
Federalismo: Mostrar volumen político con la participación de gobernadores como Rogelio Frigerio, quien integra uno de los paneles centrales del día.
declaración impactante
de manera presencial
El gobierno, la casta y sus fantasmas