El PRO se mostró unido en Parque Norte y reafirmó su identidad propia

El 19 de marzo el PRO se reunió en Parque Norte. Allí participaron más de tres mil dirigentes —concejales, intendentes, legisladores, gobernadores, etc—, con la presencia final de Mauricio Macri. La organización fue impecable, y la buena energía que se percibía también. Ocasión que se dio para la charla casual del militante de a pie con algún gobernador o diputado.

Quedó claro que el PRO no es lo mismo que La Libertad Avanza, pero sí se posiciona como una oposición constructiva. Se destacó que, sin sus votos, muchas de las leyes necesarias para la construcción del país no habrían sido posibles. El partido manifestó su apoyo al equilibrio fiscal y a los resultados obtenidos, así como a los vientos de libertad que el PRO impulsó y que hoy continúan. Ese cambio comienza a sentirse en la Argentina. La libertad, como principio, fue presentada como la base para un país pujante.

El PRO se posiciona como una oposición constructiva También hubo un fuerte énfasis en la transparencia y en la necesidad de desterrar definitivamente la corrupción que caracterizó a los gobiernos kirchneristas. No solo se observaron simpatizantes del PRO; también hubo presencia de inversores extranjeros, interesados en conocer las perspectivas del país y su potencial a futuro. Sin embargo, se reconoció que, si bien la macroeconomía comienza a ordenarse, todavía falta para que esos avances se traduzcan en mejoras concretas en la vida cotidiana. Los sacrificios son necesarios, pero el objetivo es que sus resultados lleguen al ciudadano común.

MM Mauricio Macri, quiere rearmar el PRO. Juan Mateo Aberastain/MDZ El PRO remarcó que ha apoyado al gobierno actual de una manera singular, incluso defendiendo en el Congreso ideas que, en ocasiones, el propio oficialismo no sostenía con la misma firmeza. Ese respaldo, se subrayó, fue brindado sin pedir nada a cambio. En ese sentido, el partido reivindicó su identidad, sus orígenes y los valores que lo proyectan hacia el futuro. Resulta imposible entender al PRO sin ese punto de partida, donde se consolidaron los principios que hoy lo definen. El cambio volvió a aparecer como una necesidad central para el progreso y el bienestar. Los ajustes, los aumentos tarifarios y los esfuerzos exigidos son parte del proceso, pero deben ir acompañados de una mejora real en la calidad de vida de los argentinos.

El PRO dejó en claro que su apoyo no implica silencio También señalará aquello que considere desvíos del rumbo. Se destacó, además, la resiliencia del argentino, su capacidad de adaptación, su esfuerzo y su coraje, cualidades que se evidencian tanto dentro como fuera del país. Ese espíritu de cambio fue, en definitiva, lo que se expresó en Parque Norte; la aspiración de que esta etapa se consolide, que quede atrás un pasado de corrupción, falta de libertad y escasa tolerancia.