Mauricio Macri y una prueba de fuego en Mendoza: ¿se lanza como candidato a presidente?

El presidente del PRO , Mauricio Macri , llegará a la provincia de Mendoza el próximo 22 de mayo. La visita se debe a un encuentro regional de la militancia, que incluirá como disertantes a referentes locales como al intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino.

No llega en cualquier momento a Mendoza. Por estas horas, su dirigencia habla de la posibilidad de que vuelva a ser candidato a presidente el año próximo mientras toma cierta distancia del gobierno de Javier Milei. De todas maneras, la reunión tiene ejes temáticos y posible encuentro con el gobernador Alfredo Cornejo como ha hecho en todas las provincias que ha ido, con el resto de los mandatarios.

La visita se debe a un encuentro regional del PRO de Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza. Se divide en tres bloques: el primero vinculado al Estado, el segundo una mirada más de lo político partidario y por último, cierran Fernando de Andreis, Allasino y Macri.

Por supuesto que quien está con la organización es el presidente del partido a nivel provincial, Gabriel Pradines. La reunión será desde las 18 en el hotel Hilton que queda en Guaymallén y como se estima que habrá mucho interés, están abiertas las inscripciones a través de un formulario.

La posibilidad de un encuentro entre Macri y Cornejo

Macri se ha juntado con todos los gobernadores en todas las provincias que está visitando cada vez que realiza una nueva reunión con la militancia. Es muy posible que lo haga con el Gobernador mendocino, como así también como los mandatarios de San Juan y San Luis, Marcelo Orrego y Claudio Poggi respectivamente.

Claro que dependerá de las agendas de cada uno y seguramente más cerca de la fecha habrá más precisiones. Lo que está claro es que Macri viene, se queda un día en la provincia y no va a pasar desapercibida su presencia.

Hay que recordar que hoy el PRO de Mendoza ha vuelto a integrar el oficialismo, es decir Cambia Mendoza, por lo que habría más posibilidades de un encuentro entre Mauricio y Cornejo.

Las declaraciones que ponen a Macri como candidato a presidente

En las últimas horas, en medio de la reconfiguración del escenario opositor y las tensiones internas dentro del PRO, el diputado nacional Martín Yeza —uno de los principales referentes del espacio— lanzó una definición que no pasó inadvertida y volvió a poner en el centro del debate el liderazgo del partido.

“Para el año que viene, si venís a una reunión del PRO y preguntás quién les gustaría que fuera su candidato a presidente, diez de diez te dirían Mauricio Macri”, afirmó el exintendente de Pinamar, sugiriendo que, pese al recambio generacional y las disputas internas, el expresidente conserva un respaldo sólido entre las bases.

Según Yeza, ese apoyo no responde solo a una cuestión de nostalgia o liderazgo histórico, sino a la necesidad, cada vez más presente dentro del partido, de construir un “proyecto nacional claro y ambicioso”. En ese marco, sostuvo que hoy ese rumbo tiene, puertas adentro del PRO, un nombre propio difícil de discutir.