Escándalo en Villa Gesell: el PRO denunció ataques de una "patota kirchnerista" en el Concejo Delibertante

El PRO denunció a través de redes sociales que una “patota kirchnerista” que responde al intendente Gustavo Barrera (Unión por la Patria) irrumpió en el Concejo Deliberante de Villa Gesell y agredió a por lo menos tres ediles que no votaron el presupuesto municipal 2026.

“Hoy en Villa Gesell el oficialismo kirchnerista mandó una patota a golpear a nuestra concejal Clarisa Armando y a toda la oposición que se negó a avalar su presupuesto de 64.000 millones de pesos, el doble de lo que costaba gobernar este municipio”, publicó el partido fundado por Mauricio Macri .

El partido amarillo , que a nivel provincial es presidido por el diputado nacional Cristian Ritondo, denunció a través de la red social X que a los concejales opositores “les pegaron adentro del recinto” y “le patearon la ambulancia a otra concejal que se descompensó”.

“Eso es lo que hacen cuando pierden. Todo nuestro apoyo a Clarisa (Armando) y al equipo del PRO Villa Gesell . El cambio avanza y los patoteros de siempre no lo van a frenar. No pasarán”, afirmó el partido en la cuenta oficial de X.

Los concejales opositores habían calificado la propuesta del intendente como “un presupuesto invotable” y aseguraron que como contrapartida hicieron propuestas que “el intendente no quiso aceptar” lo que desembocó en el rechazo de la iniciativa y el levantamiento de la sesión en medio de gritos y agresiones.

Fuentes del PRO en esa ciudad balnearia dijeron que el proyecto de presupuesto municipal “llevaba las tasas municipales arriba de un 100%. Subía un 57% más la cantidad de módulos… era una locura”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/llaPba5tasecc/status/2051668354197295214&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial Villa Gesell. pic.twitter.com/0zIlkbOosq — La Libertad Avanza PBA 5TA (@llaPba5tasecc) May 5, 2026

En redes sociales puede apreciarse el final de la sesión con personas gritando a la concejala Armando e incluso arrojándole agua.

La edil publicó su respuesta a la agresión en X: “Las imágenes son claras: concejales agredidos dentro del HCD por no aprobar un presupuesto invotable. Así se maneja Gustavo Barrera: presión y violencia cuando no consigue lo que quiere. No vamos a claudicar: no le tenemos miedo”.

El intendente Barrera, una vez rechazado el presupuesto, confirmó que el municipio pagará los sueldos de los trabajadores municipales de base, pero postergará el cobro de funcionarios, personal jerárquico y concejales “hasta que la situación financiera lo permita”.