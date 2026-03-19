Desde el PRO ya candidatean a Mauricio Macri como presidente para 2027

La legisladora porteña Laura Alonso salió este jueves a respaldar públicamente a Mauricio Macri como candidato presidencial del PRO de cara a las elecciones de 2027, horas antes del encuentro partidario convocado en Parque Norte al que asistirán dirigentes de todo el país.

En declaraciones a Infobae, Alonso fue contundente: "Para mí y para muchos dentro del PRO , debe haber un candidato a presidente del PRO y a mí me encantaría, y a muchos más, que sea Mauricio Macri".

La extitular de la Oficina Anticorrupción desarrolló su argumento con énfasis en la experiencia y el capital político del exmandatario. "Es el mejor candidato que tenemos para presidir la Argentina, es un líder con experiencia, que se retiró de la presidencia con 41% de los votos y que toda esa experiencia acumulada lo convierte en el más competitivo de todos los dirigentes que tenemos", sostuvo.

Sin embargo, fue cauta respecto a si Macri ya tiene confirmada esa decisión. "No me consta, pero bueno, esto es política, ¿no? Hoy le puedo preguntar tranquilamente", dijo con una cuota de humor.

Sobre la cumbre en sí, Alonso subrayó la magnitud del operativo político: "El PRO es la hora del PRO y es un buen momento, porque para preparar un partido político con candidatos en todos los municipios, candidatos a gobernadores y un candidato presidencial, hay que trabajar muchísimo".

Y reveló que la convocatoria superó todas las expectativas: "Hubo que ampliar el salón donde se va a realizar el evento, porque de verdad la demanda y el interés por venir a escuchar a Mauricio y también reencontrarnos entre dirigentes del PRO de todo el país ha sido muy alto".

El vínculo entre La Libertad Avanza y el PRO

En cuanto al vínculo con La Libertad Avanza, Alonso trazó una línea de acuerdo parcial. "Para mí es un muy buen vínculo, por supuesto, con diferencias, porque somos partidos políticos distintos. ¿Compartimos el rumbo macroeconómico que tomó el país? Sí. Ahora, también vemos, y lo vemos en la ciudad de Buenos Aires que gobernamos, que hay problemas en la economía cotidiana de la gente, de los hogares y de los comercios", planteó.

La dirigente también aprovechó para responder con dureza las críticas de Horacio Rodríguez Larreta a la gestión porteña. "Me impresiona. Alguien que estuvo dieciséis años en la ciudad de Buenos Aires y que el último año y medio de su segunda gestión la descuidó. La descuidó por una candidatura presidencial", disparó.

Frente a las quejas sobre el orden público y la venta ilegal en las calles, Alonso defendió los resultados de la administración actual. "Logramos bajar, te diría que el noventa y cinco por ciento de la venta ilegal de manteros en la ciudad de Buenos Aires", afirmó, y asoció esa reducción con la baja de delitos en barrios como Once y Flores.