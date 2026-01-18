Fátima Flórez confesó lo que hicieron con Javier Milei al visitar a Mirtha Legrand: "Nos tocábamos con..."

La artista decidió contarle a la conductora un detalle inédito sobre la visita que hicieron con el presidente.

Fátima Flórez fue una de las grandes invitadas que tuvo Mirtha Legrand en el programa que salió al aire el sábado por la noche. La artista e imitadora habló de todos los temas, pero la conductora tenía mucha curiosidad en lo que fue su relación con Javier Milei.

En un momento de la noche le preguntó cómo era como amante el presidente y allí Fátima decidió respetar a su expareja: "Creo que las relaciones se construyen de a dos, hay un encuentro porque dos personas se eligen. Yo soy una persona muy fogosa, así que quien esté conmigo tiene que estar a la altura", de esta manera contó indirectamente que Javier Milei claramente estuvo a la altura.

Pero esto no es todo, ya que la actriz decidió sacar a la luz lo que hicieron en la recordada visita a Mirtha Legrand: "Por debajo de la mesa nos tocábamos con los pies y decíamos 'nos estamos tocando en la mesa de Mirtha Legrand'".

La conductora le preguntó si volvería a apostar al amor con Milei y ella fue muy clara: "No es una frase hecha, pero estoy muy enfocada en mí. Hoy no podría estar con nadie, porque realmente tengo todas mis energías puestas en mí".