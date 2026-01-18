La fuerte amenaza de Wanda Nara a un reconocido periodista que sacudió las redes: los motivos de la polémica

El hecho se vio opacado por otras noticias que revoloteaban sobre la vida de la mediática. La rubia mostró su enojo y no dudó en poner un alto ante la situación.

Wanda Nara terminó envuelta en un nuevo escándalo mediático que esta vez cruzó un límite que la empresaria no está dispuesta a tolerar. En medio de fuertes rumores con el empresario Martín Migueles, la conductora de MasterChef reaccionó con vehemencia ante una publicación que insinuaba la existencia de material comprometedor y que, indirectamente, afectaba a su familia.

El conflicto se desató a raíz de un mensaje publicado por el periodista Gustavo Méndez, panelista del programa de Moria Casán, quien lanzó una advertencia en sus redes sociales sobre un supuesto material audiovisual de alto impacto.

Méndez aseguró en mayúsculas la existencia de un video "mega polémico y repudiable", agregando que, si dicho contenido saliera a la luz, Mauro Icardi viajaría de urgencia desde Turquía para agredir al responsable. El periodista incluso mencionó que el programa Infama sería el encargado de difundir el material, lo que encendió todas las alarmas en el entorno de la mediática.

Los mensajes que no pasaron desapercibidos image Gustavo Méndez en X. Créditos: Captura Lejos de quedarse callada, Wanda recogió el guante y lanzó una contraofensiva letal a través de sus propias redes, acusando al periodista de tener una obsesión peligrosa con ella y de utilizar a menores de edad para generar repercusión.

La empresaria aseguró que se encargará personalmente de denunciarlo por el acoso constante hacia su persona y por involucrar a sus hijos en sus especulaciones mediáticas. En un tono desafiante, expresó su deseo de que el periodista logre juntar dinero, ya que anticipó que todo lo que ella gane en el litigio legal será donado, dejando en claro que su motivación no es económica, sino de protección familiar.