La fuerte amenaza de Wanda Nara a un reconocido periodista que sacudió las redes: los motivos de la polémica
El hecho se vio opacado por otras noticias que revoloteaban sobre la vida de la mediática. La rubia mostró su enojo y no dudó en poner un alto ante la situación.
Wanda Nara terminó envuelta en un nuevo escándalo mediático que esta vez cruzó un límite que la empresaria no está dispuesta a tolerar. En medio de fuertes rumores con el empresario Martín Migueles, la conductora de MasterChef reaccionó con vehemencia ante una publicación que insinuaba la existencia de material comprometedor y que, indirectamente, afectaba a su familia.
El conflicto se desató a raíz de un mensaje publicado por el periodista Gustavo Méndez, panelista del programa de Moria Casán, quien lanzó una advertencia en sus redes sociales sobre un supuesto material audiovisual de alto impacto.
Méndez aseguró en mayúsculas la existencia de un video "mega polémico y repudiable", agregando que, si dicho contenido saliera a la luz, Mauro Icardi viajaría de urgencia desde Turquía para agredir al responsable. El periodista incluso mencionó que el programa Infama sería el encargado de difundir el material, lo que encendió todas las alarmas en el entorno de la mediática.
Los mensajes que no pasaron desapercibidos
Lejos de quedarse callada, Wanda recogió el guante y lanzó una contraofensiva letal a través de sus propias redes, acusando al periodista de tener una obsesión peligrosa con ella y de utilizar a menores de edad para generar repercusión.
La empresaria aseguró que se encargará personalmente de denunciarlo por el acoso constante hacia su persona y por involucrar a sus hijos en sus especulaciones mediáticas. En un tono desafiante, expresó su deseo de que el periodista logre juntar dinero, ya que anticipó que todo lo que ella gane en el litigio legal será donado, dejando en claro que su motivación no es económica, sino de protección familiar.
La furia de Wanda no se detuvo allí e involucró directamente a Mauro Icardi en la polémica, exponiendo un supuesto vínculo de amistad entre el futbolista y el periodista. Con ironía, la conductora cuestionó por qué el padre de sus hijas, siendo amigo de Méndez, no interviene para pedirle que deje de exponer a las niñas en sus informes. Esta declaración expone una grieta más profunda y sugiere tensiones internas sobre cómo se maneja la privacidad de los menores en medio de la separación.
Para cerrar su descargo, la mayor de las Nara dejó una advertencia contundente que resuena como una amenaza directa para cualquiera que intente vulnerar la intimidad de su hogar. Aseguró que por sus hijos es capaz de cualquier cosa y que nadie se meterá con su familia impunemente, calificando de locura la utilización de menores para generar impacto mediático.